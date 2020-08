Do sprawdzenia cen wybrałem Xiaomi Redmi Note 8T, który jest dostępny u wszystkich porównywanych operatorów, wymienionych w tytule. Więcej o samym smartfonie przeczytacie w naszym wpisie: Recenzja Redmi Note 8T. Jeśli Xiaomi ma robić takie smartfony, mogą pojawiać się co miesiąc, a jak wolicie oglądać, to na poniższym wideo:

Xiaomi Redmi Note 8T w Plus czy w Plush?

Do porównania cen smartfona wybrałem abonament w Plusie za 50 zł – nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 12 GB transferu danych. Z kolei w Plush będzie to abonament za 25 zł, czyli połowę tańszy, ale bogatszy w zawartości, oprócz pełnego no limit na rozmowy i wiadomości mamy tu limit transferu danych na pełnej prędkości na poziomie 15 GB. Tak więc myślę, że to adekwatne plany, jeden operator i ten sam zasięg.