Xiaomi pokazało składany smartfon. Oto Mi MIX FOLD

Mi MIX FOLD ma aż cztery głośniki, po dwa na każdą stronę ekranu. Za ich dostrojenie odpowiedzialna jest firma Harman Kardon.

Mi MIX FOLD wykorzystuje procesor Surge C1 – profesjonalny układ przetwarzania obrazu, opracowany przez Xiaomi. Produkt dwóch lat rozwoju i 140 milionów RMB inwestycji w badania i rozwój, ten układ zapewnia wyjątkowo wysoką wydajność, przy skromnym wykorzystaniu CPU i pamięci. Pozwala to na obsługę ulepszonego algorytmu 3A i ustawiania ostrości w słabym oświetleniu, automatycznej ekspozycji i automatycznego balansu bieli, znacznie poprawiając jakość obrazu. Mi MIX FOLD to także pierwszy na świecie smartfon z technologią Liquid Lens, otwierający erę bionicznej fotografii. Płynny obiektyw wykorzystuje zasadę działania ludzkiego oka, tworząc strukturę przypominającą soczewkę z przezroczystej folii zawierającej płyn, czym różni od tradycyjnych soczewek optycznych. Promień krzywizny powierzchni sferycznej może być precyzyjnie zmieniany, dzięki specjalnemu silnikowi opartemu na samodzielnie opracowanej technologii Xiaomi, co pozwala na 3-krotny zoom optyczny, do 30-krotnego przybliżenia teleobiektywu i zapewnia minimalną odległość ogniskowania wynoszącą 3 cm. Jeden obiektyw praktycznie pokrywa funkcje dwóch obiektywów. Możesz fotografować z bliska mikro detale, a z daleka podziwiać wspaniałe rzeki i góry. Płynna soczewka oferuje również wysoką przepuszczalność światła, bardzo niską dyspersję i doskonałą odporność na ekstremalne warunki. Może zachować płynną formę w środowisku o temperaturze od -40°C do +60°C, zapewniając stabilną, długotrwałą i wysokiej jakości optykę smartfonu.