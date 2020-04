Xiaomi kontynuuje wspinaczkę na szczyt

Autorem wpisu jest Barbara Mejssner.

Wysoką pozycję na światowych rynkach Xiaomi zdobył niewiarygodnie szybko. Chińska firma powstała zaledwie dekadę temu, a obecnie jej wartość rynkowa jest wyceniana na 50 mld USD. Na światowym ryku smartfonów uplasowała się na czwartej pozycji. Smartfony to nie jedyna część biznesu, Xiaomi zbudowała również największą platformę IoT łączącą 213 milionów inteligentnych urządzeń, niezbędną do rozwoju skalowalnych projektów Internet of Things. Jest też producentem urządzeń do domowej rozrywki.

Według raportu firmy Canalyst omawiającego rynek smartfonów w IV kwartale 2019 roku Xiaomi sprzedał 33 miliony sztuk smartfonów, co stanowi znaczący skok w porównaniu z rokiem 2018 (26,8 milionów) i zwiększył udział w rynku z 7,3 do 9%. Oznacza to wzrost na poziomie 23%, co uczyniło z Xiaomi jedyną firmą z dwucyfrową stopą wzrostu na liście światowych dostawców. Na europejskim rynku wzrost był jeszcze wyższy – wyniósł 73%.O 44%, według portalu Statista zwiększyła się także sprzedaż kategorii Internet Rzeczy i urządzenia do domowej rozrywki.

Mimo dywersyfikacji oferty smartfony nadal stanowią ponad 60% przychodów Xiaomi, choć nastąpił spadek o 10% spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ma to związek z nasyceniem rynku tymi urządzeniami. Cykl wymiany smartfonów uległ wydłużeniu, co powoduje spadek sprzedaży jednostkowej. Xiaomi ma jednak nadzieję, że smartfomy 5G zapewnią nowe otwarcie na rynek i udziały w przychodach z tej działki wzrosną już w obecnym roku, gdy trafią one na rynek. Podczas 6 Światowej Konferencji Internetowej, prezes i dyrektor generalny Xiaomi, Lei Jun, ujawnił, że w 2020 roku firma wypuści na rynek 10 smartfonów obsługujących sieć piątej generacji. Chińska firma będzie też rozwijać strategię związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i IoT (AIoT). Według agencji Reuters Xiaomi w ciągu najbliższych 5 lat przeznaczy na ten cel ponad 50 miliardów yuanów (7,2 mld USD).