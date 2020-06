Xbox Series X pokona PlayStation 5 optymalizacją? Na to wychodzi…

Temat wydajności nowych konsol rozgrzewa serca i umysły graczy. Jedni porównują specyfikacje, inni obstają przy stanowisku, że nie liczy się to, co pod maską, a to, jak dana gra będzie chodzić. I w tym drugim temacie nie mieliśmy do tej pory żadnego porównania, ponieważ Microsoft nie powiedział nic na temat tego, jaką wydajność w grach zakłada dla swojej konsoli. Aż do teraz.

Xbox Series X będzie miał specjalnie zoptymalizowane gry

Na swoim blogu Microsoft ogłosił, że część gier, która wyjdzie na Xbox Series X otrzyma tytuł „XSX Specially Optimized”. Co to oznacza? Ano to, że dzięki optymalizacji będą one działać w 60 FPS przy rozdzielczości 4K. Część z nich, jak np. Dirt 5, mają dobijać nawet do 120 FPS. Pełną listę gier „XSX Specially Optimized” możecie zobaczyć poniżej, chociaż Microsoft zarzeka się, że niedługo dołączą do niej kolejne tytuły: