Wysyp informacji o PS5. Może jestem naiwny, ale chciałbym się potwierdziły

Poza wyglądem konsoli — ekipa odpowiedzialna za przygotowywanie PlayStation 5 miałaby także zaprezentować interfejs PS5, a także oficjalny kontroler (Dual Shock 5?). O ile ten ostatni raczej nie skrywa już przed nami większych tajemnic (a raczej jestem spokojny o to, że firma raczej specjalnie nie poszaleje i nie przedstawi zupełnie nowego projektu, który zerwie z tradycyjnym układem), o tyle na temat menu konsoli na tę chwilę nie wiemy jeszcze zupełnie nic. No cóż: temu z PS4 do ideału daleko, ale wciąż jest kilka poziomów wyżej niż zagmatwany interfejs na Xbox One. O ile zatem nie będzie jakoś specjalnie gorzej niż jest teraz — będzie ok ;-).

Na prezentacji sporo czasu ma zostać poświęcone usłudze PlayStation Now. Jest to o tyle niepokojące, że usługa działa od lat, rozwija się i ma się świetnie — ale tutaj wciąż możemy o niej tylko pomarzyć. Kolejnym powracającym jak bumerang do ekosystemu Sony elementem jest Remote Play, który pozwoli cieszyć się grami z PlayStation 5 na komputerze, smartfonie lub tablecie. Oby nieco efektywniej i mniej problematycznie, niż ma to miejsce obecnie. PS5 miałaby także być „ostateczną konsolą PlayStation” — ale spokojnie, nie chodzi tu o to że kolejnych nigdy na rynku nie uświadczymy, a kompatybilność wsteczną. Sprzęt miałby odtworzyć we wstecznej kompatybilności nie tylko gry z PlayStation 4, ale także trzech wcześniejszych generacji. To co, do sprzętu powróci… czytnik płyt CD?! A może jednak wszystko opierać się będzie o zakup gier cyfrowych i taka to wielka wsteczna kompatybilność?8