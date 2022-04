Krajowe badanie słuchalności radia winduje wyniki Trójki. Zaskoczeni?

Jeszcze pod koniec 2019 roku w fali badania według wieloletniego standardu rynkowego Radio Track, za wrzesień 2019:listopad 2019 Trójka miała słuchalność na poziomie 4,90%, grudzień 2019:luty 2020 jeszcze na chwilę odbiła do 5,60%, ale już za marzec 2020:maj 2020 było to 4,60%, czerwiec 2020:sierpień 2020 - 3,90%, a wrzesień 2020:listopad 2020 - 2,60%.

W rezultacie na dziś, słuchalność Programu III Polskiego Radia według ostatniej fali badania za grudzień 2021:luty 2022 wynosi zaledwie 1,8%. Z dużą dozą prawdopodobieństwa, dotychczasowi słuchacze „Trójki” zwyczajnie zmienili stacje na nowo powstałe Radio Nowy Świat i Radio 357 - doskonale obrazuje to poniższy wykres:



Oczywiście pozostałe stacje radiowe publicznego radia również straciły w swoich wynikach, więc pojawiły się oskarżenia o złą metodologię badania i zrezygnowały one w styczniu tego roku z zakupu badania Radio Track, ogłaszając prace nad nowym badaniem, które powierzono powołanemu przez KRRiT Krajowemu Instytutowi Mediów.

KIM z kolei, zlecił przeprowadzenie nowych badań słuchalności stacji radiowych w Polsce spółce Alternatywa Polska, która do tej pory zajmowała się głównie… dostawami sprzętu biurowego i komputerów.

Jeszcze więcej kontrowersji budzi fakt, że KIM zlecił badanie Alternatywie nie w trybie przetargu, a w trybie negocjacji, co nie powinno się wydarzyć przy takiej wartości zamówienia, które wynosi 23 277 200 zł netto. Z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii wystąpiła Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku (Źródło: Witualnemedia.pl).

W całej tej sprawie przewijają się też powiązania personalne w tych dwóch instytucjach, ale przejdźmy już do samych badań. Badania Radio Track i KIM opierają się na wywiadach telefonicznych z tą różnicą, że Radio Track bada udział w czasie słuchania w falach trzymiesięcznych, z kolei KIM bada zasięg dzienny i w nieco ograniczonym zakresie, pierwsze wyniki ich raportu obejmują okres od 29 stycznia - 28 marca tego roku.

Raport z badania KIM za ten okres przedstawia się więc następująco:

Porównajmy teraz te wyniki z TOP13 rozgłośni ogólnopolskich z badania realizowanego według standardu Radio Track:

W kolumnie z różnicą w wynikach podałem procentową rozbieżność i wiem, że to efekt skali, ale o dziwo największe różnice w wynikach osiągnęły jedynie rozgłośnie publiczne Polskiego Radia i Radio Maryja.

Które badania są w końcu najbardziej wiarygodne? Chyba najbardziej trafne spostrzeżenie w tej kwestii miał Jakub Bierzyński, założyciel domu mediowego OMD, który tak skomentował w rozmowie z branżowym portalem Wirtualnemedia.pl nowe badanie:

Przy tak ogromnej liczbie stacji radiowych to badanie jest raczej badaniem rozpoznawalności marek czy przywiązania do danej stacji niż badaniem słuchalności. To pytania w stylu "Jakiej Pan stacji słuchał wczoraj o 10.15?". Ja nie pamiętam. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji miała wprowadzić nowy standard badawczy za pomocą Krajowego Instytutu Mediów. Jak widać poniosła spektakularną klęskę. Powrót do dzienniczków to kompromitacja.