Wyniki kwartalne Apple: firma bije swoje finansowe rekordy

Wyniki finansowe Apple robią wrażenie. Firma znowu bije własne rekordy

Pierwsze wyniki finansowe dla Apple zawsze są najmocniejsze — Boże Narodzenie, premiera nowych iPhone’ów — a teraz jeszcze nowa linia komputerów. Możliwe że pandemia koronawirusa nieco namieszała, ale Apple i tak nie ma powodów do zmartwień. W pierwszym kwartale fiskalnym 2021 roku gigant z Cupertino odnotował ponad 111 miliardów dolarów przychodów — w tym 28,8 miliardów zysku. W analogicznym okresie zeszłego roku było to, analogicznie, 91,8 i 22 miliardy.

Pandemia niejako zmusiła ludzi do zakupu nowych urządzeń, by móc wygodnie pracować i uczyć się z domu. Ale nowe komputery z autorskimi układami okazały się hitem, a do tego późniejsza niż zwykle premiera rodziny smartfonów iPhone 12 pozwoliły załapać się do tego zestawienia w pełnej krasie. Co ciekawe — mimo że to iPhone wciąż jest najważniejszym produktem w ich portfolio (59% wpływów to właśnie smartfony), przychody z usług regularnie od lat rosną. I obecnie to już 14% — przebiły akcesoria i zegarki (12%), iPady (8%) oraz komputery (8%). W liczbach wygląda to tak:

iPhone: 65,6 miliarda dolarów

Usługi: 15,7 miliarda dolarów

Komputery: 8,6 miliarda dolarów

Akcesoria i zegarki: 12,9 miliarda dolarów

iPad: 8,4 miliarda dolarów.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę stałą optymalizację kosztów (autorskie układy już nie tylko w smartfonach i tabletach, ale także komputerach; sprzedawane osobno ładowarki, a nawet zasilacze do ładowarek) — to wkrótce możemy spodziewać się jeszcze lepszych wyników. Można nie lubić Tima Cooka, można nie zgadzać się ze ścieżką którą prowadzi Apple, ale trzeba przyznać, że rozmachu w tym temacie mu nie brakuje. Jako księgowy jednej z najważniejszych firm w świecie technologii radzi sobie doskonale.

Źródło