To nieprawda, że już nikt nie kupuje smartfonów u operatorów. Spójrzcie na te dane

To już druga edycja raportu Smart Barometr 2022. Polacy i ich smartfony, pierwsza pojawiła się w 2019 roku, a więc jeszcze przed pandemią i niektóre dane istotnie zmieniły się od tego czasu.

Zaczynamy od liczby smartfonów z których korzystamy na co dzień, a więc tych, które mamy w kieszeni, nie w szufladzie. Zdecydowana większość z nas korzysta z jednego smartfona - 72%, jednak już co czwarta wspiera się drugim urządzeniem. Więcej smartfonów na co dzień wykorzystuje znikoma liczba osób, w granicach błędu statystycznego.

Z kolei niepokojące są dane odnoszące się do liczby smartfonów, których już nie używamy, ale są w naszych domach. Ponad połowa z nas ma ich w szufladach przynajmniej dwa. Jedynie 16% nie ma ani jednego smartfona, którego trzyma, bo - a nuż się przyda. Natomiast przynajmniej jednego w odwodzie ma niemal co trzeci badany.

Od lat nie zmieniają się znacząco statystyki systemów, z których korzystamy na naszych smartfonach. Zdecydowanym liderem jest tutaj Android, iOS nieznacznie urósł z 10% do 12%, za to rośnie jego popularność wśród młodych osób, z których to już 17% ma iPhony.

Również wśród młodych osób szalenie popularne stały się słuchawki bezprzewodowe, wśród urządzeń sparowanych z naszymi smartfonami, to one górują w statystykach ogólnych - 58% i w grupie 18-29 lat - aż 64%. Na drugim miejscu znalazły się głośniki bezprzewodowe i dalej smartwache i smartbandy.

Ile lat mają nasze smartfony, z których aktualnie korzystamy? Prawie 60% badanych posiada swojego obecnego smartfona do 1,5 roku, starsze do 3 lat - 31%, a jeszcze starsze już tylko 9%.

Podobne odsetki badanych ma w swoich kieszeniach smartfony o wartości odpowiednio - do 1000 zł, do dwóch tysięcy i powyżej dwóch tysięcy złotych.

Co ile je wymieniamy? Wyżej pokazaliśmy 60% osób, które obecnie posiada 1,5-letnie smartfony, a więc większość z nich wymieni swoje urządzenie już za pół roku. Ogólnie robi tak niemal 50% badanych, choć ta liczba nieco zmalała na rzecz dłuższego użytkowania w porównaniu z rokiem 2019. Można więc rzec, że smartfony stały się bardziej wytrzymałe.

Z innego powodu niż zużycie, czyli na przykład w przypadku otrzymania atrakcyjnej oferty, wymienia swojego smartfona 31% badanych.

I tu przechodzimy już do tytułowych danych, według który największy odsetek badanych nadal kupuje nowe smartfony u operatorów - 33%. Na drugim miejscu są elektromarkety - 26%, a podium zamyka Allegro - 13%. W salonie firmowym kupuje tylko 6% badanych, wyjątkiem są tu posiadacze iPhone, w które to zaopatruje się w nich 18% osób.

Co ciekawe, najwięcej osób kupuje smartfony za gotówkę, a doliczając do tego odsetek osób, które płacą również jednorazowo, ale kartą - mamy ponad połowę badanych, które zaopatrują się w nowe urządzenia od razu. Na raty, czy to u operatora czy w sklepie kupuje łącznie 38% osób. Cieszy tylko 4%, które zadłużają się, by kupić nowego smartfona. Z kolei nowa forma, czyli wynajem smartfonów cieszy się popularnością wśród tylko 1% badanych. Za to wynajem iPhone wybiera już 4% badanych.

Najcześciej są to najnowsze iPhone 13, nie ma wśród nich iPhone 13 mini, ale za to w czołówce mamy iPhone 12 mini, którego wybiera 11% badanych.

Badanie Smart Barometr - Metoda badawcza: Badanie zostało zrealizowane od 1 do 6 kwietnia 2022 roku. Zastosowana metoda badawcza to wywiady online (CAWI). Zrealizowane na reprezentatywnej próbie 1000 użytkowników smartfonów w wieku od 18 do 60 lat. To II edycja badania, pierwsza została zrealizowana w 2019 roku. Badanie zrealizowane przez Kantar Public.