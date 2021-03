Poza tym na panelu sterowania mamy kilka innych przycisków, jest między innymi dedykowany tryb nocny, który wyłącza wszystkie diody i podświetlenie na panelu sterowania, a także dba o to aby oczyszczacz nie wchodził na zwiększone obroty. Skoro już o tym mowa, to obrotami można sterować ręcznie, jest 5 stopni prędkości, które różnią się oczywiście generowanym hałasem i wydajnością. Na 1. stopniu urządzenie jest praktycznie niesłyszalne, na 2. nie przeszkadza, ale od 3. wzwyż jest już dosyć głośne. Na szczęście rzadko jest potrzeba aby oczyszczacz z taką prędkością działał.

Wreszcie na panelu mamy też przycisk włączania funkcji ION/UV-C, który aktywuje oba elementy na 2 godziny, a później zapewnia działanie w cyklach pół godziny co godzinę. Poza tym mamy też przycisk blokady rodzicielskiej oraz wskaźnik wymiany filtra.

Ostatni przycisk, o którym warto wspomnieć to WiFi, ma on dwie funkcje. Pierwsza, ta mniej oczywista to możliwość zmiany informacji na wyświetlaczu, krótkie naciśnięcie przełącza nas między wskazaniami PM1/2.5/10/TVOC. Długie umożliwia połączenie z dedykowaną aplikacją Tuya, do zdalnego sterowania oczyszczaczem przy pomocy smartfona. Proces parowania jest jasno opisany w samej aplikacji i trwa około minuty. Później mamy dostęp do oczyszczacza z każdego miejsca gdzie jest dostęp do internetu, możemy go zdalnie włączać i wyłączać, a także monitorować jakość powietrza w naszym domu. Wszystko w jednej i bardzo intuicyjnej aplikacji.

Vestfrost VP-A1S70WH – świetny stosunek ceny do jakości

Podsumowując oczyszczacz Vestfrost VP-A1S70WH oferuje świetny stosunek ceny do jakości urządzenia. Po stronie oczyszczania powietrza oferuje nam wszystkie przydatne rozwiązania, łącznie z rzadko spotykaną sterylizacją przy pomocy diody LED UV-C oraz jonizatora, a także bardzo wydajnym filtrem HEPA13. Z funkcji premium mamy też pełną obsługę przy pomocy zdalnej aplikacji na smartfona, a to wszystko w cenie około 2000 PLN. Biorąc pod uwagę wydajność tego urządzenia, jest to naprawdę świetna okazja, tym bardziej, że przystępny cenowo jest również sam filtr, który można obecnie kupić za niespełna 400 PLN. Dzięki temu koszt użytkowania oczyszczacza w długim terminie będzie bardzo atrakcyjny na tle konkurencji.

Artykuł powstał przy współpracy z marką Vestfrost.