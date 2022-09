WP Pilot dopadła inflacja. Serwis podnosi ceny

WP Pilot to jeden z najpopularniejszych serwisów oferujących możliwość oglądania telewizji przez internet. Usługa oferuje dostęp do ponad 120 kanałów telewizyjnych i podzielona jest na wiele pakietów, dzięki czemu użytkownicy mogą wybrać to, co im najbardziej pasuje. Ba, żeby oglądac telewizję nie trzeba być nawet płacącym subskrybentem, ponieważ podstawową ofertę można obejrzeć za dramo, jeżeli tylko wcześniej obejrzymy emitowane przez WP reklamy. O sukcesie tego projektu niech świadczy fakt, że usługa przyniosła w 2021 roku około 30 mln zł przychodów, co stanowiło 6 proc. udział w przychodach całej grupy Wirtualna Polska Media. Teraz zysk może być jeszcze większy, ponieważ ceny abonamentu idą sporo w górę.

WP Pilot z droższym cennikiem. Dlaczego?

Większość cen pakietów uległa zmianie. Za pakiet Starter Plus trzeba dziś zapłacić 19,99 zł, podczas gdy jeszcze niedawno było to 14,99 zł. Pakiet Podstawowy podniósł się z 24,99 zł na 29,99 zł. Jeszcze bardziej drożał pakiet MAXI, który z 45,99 zł podniósł się do 54,99 zł.

Czym tłumaczona jest podwyżka? Oczywiście inflacja to jedna kwestia, ale twórcy zaznaczają, że przede wszystkim, we wszystkich pakietach wzrosła liczba dostępnych kanałów (w podstawowym z 80 ich liczba zwiększyła się do 96, w MAXI ze 106 do 120), a dla subskrybentów dostępne są nowe funkcje. Mają oni do wyboru bilbiotekę VOD oraz możliwość cofania programu. Dodatkowo - WP Pilot jest dziś dostępny na telewizorach prawie każdego producenta, oraz wszystkich smartfonach (także w AppGallery). Wzrost cen ma więc pomóc pokryć rosnące ceny utrzymania tak rozbudowanej usługi i większej ilości treści dla użytkowników, ale także - pozwoli dalej rozwijać samą platformę i aplikacje i wzbogacać je o dodatkowe funkcjonalności.

Korzystacie z WP Pilot? Co sądzicie o podwyżkach?

Źródło