Startują zapisy do testów Wiedźmina na smartfony. Gotowi na łapanie potworów?

Na tę chwilę do early access rejestrować mogą się wyłącznie użytkownicy systemu Android. Formularz zgłoszeniowy znajdziecie na oficjalnej stronie gry — gdzie należy podać adres e-mail powiązany z kontem Google oraz model smartfona. Zapisałem się i mam nadzieję, że doczekam się informacji zwrotnej — bo jako osoba która nieprzyzwoicie dużo godzin władowała przez ostatni rok w Pokemon GO, jestem niezwykle ciekawy jak wypadnie analogiczna zabawa w świecie o zupełnie innym klimacie. Gry z rozszerzoną rzeczywistością tak naprawdę dopiero raczkują, ale drzemie w nich ogromny potencjał. Czy Wiedźminowi uda się go wykorzystać? Przekonamy się już za kilka miesięcy — wielkie polowanie ma rozpocząć się tego lata!

This summer, your hunt begins in The Witcher: Monster Slayer!

We’re opening up registration for an early-access soft launch phase of the game on the Google Play Store.

Right now, Android users can register for the early access opportunity here: https://t.co/03mkIQu5TE pic.twitter.com/i1hCgLB3J1

— The Witcher: Monster Slayer (@TheWitcherMS) April 22, 2021