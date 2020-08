CD Projekt nie odpuszcza. Dzisiaj pojawiła się informacja na temat nowej produkcji, która będzie osadzona Wiedźmina. Tak tak! Jeszcze w tym roku poznamy datę premiery! Mowa tu o grze mobilnej, która dostępna będzie zarówno na platformie Android jak i iOS. Wyprodukowana zostanie przez Spokko, która to jest spółką zależną od CD Projekt.

The Witcher: Monster Slayer będzie grą typu free-to-play która wykorzysta rzeczywistość rozszerzoną. Chyba to drugie najmocniej przykuwa moją uwagę. Sama akcja będzie rozgrywać się na kilkaset lat przed fabułą znaną z serii gier Wiedźmin. Wcielimy się w rolę profesjonalnego zabójcy potworów, aby ratować mieszkańców Kontynentu. Poniżej znajdziecie oficjalny trailer.

The Witcher: Monster Slayer to przede wszystkim eksploracja

Gra opierać się będzie na znanym schemacie z Pokemon Go. Będziemy eksplorować okolice, szukać potworów i walczyć z nimi na ekranie naszych smartfonów wykorzystując rzeczywistość rozszerzoną. Co ważne, do walki będziemy musieli się odpowiednio przygotować warząc wiedźmińskie eliksiry i oleje, tworząc petardy czy przynęty na potwory. Bardzo fajnym dodatkiem będzie fakt, że pogoda oraz pora dnia będzie aktualizowana na podstawie naszej bieżącej lokalizacji.

Warto zauważyć, że rynek bardzo dobrze przyjął zapowiedź o nowej grze. Dzięki informacji o The Witcher: Monster Slayer akcje CD Projekt zaliczyły dzisiaj ponad wzrost na poziomie 7,11%. Bardzo mnie zastanawia co uda im się z tego uszyć. Pokemon Go po premierze rozbiły bank, a ich kopia w uniwersum Harry’ego Potera już niekoniecznie. Pogromcy duchów? Jurassic Park? Istnieją, ale nie mają raczej dużego zainteresowania. Zastanawia mnie co wyciśnie z tego Wiedźmin. Czy twórcy wiedźmina zrobią z tej gry mobilnej kolejny hit? Czas pokaże.

Będziecie grać?