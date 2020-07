Zostawiamy swój numer w różnych serwisach w sieci, począwszy od najpopularniejszej poczty Gmail, gdzie od jakiegoś czasu numer telefonu przy zakładania konta jest wymagany po różnego rodzaju sklepy internetowe, ogłoszenia, Allegro czy OLX. To powoduje, że z czasem tracimy kontrolę nad tym, gdzie, komu i kto korzysta później z tych numerów, a jak kończy się to wydzwanianiem telemarketerów, tak naprawdę nie wiemy kogo za to obwiniać.

Rozwiązaniem tego problemu może być aplikacja mobilna 2nr – Darmowy Drugi Numer, która pozwala na dodanie do niej trzech darmowych numerów w polskiej numeracji i odbieranie na nich SMS-ów i połączeń.