FIDO Passkey pojawił się w Windows 11

Microsoft razem z Google i Apple w jednym są zgodne, a mianowicie aby nasza przyszłość nie wymagała podawania haseł do logowania. Na smartfonach działa to już zresztą od zeszłego roku, bo do wielu usług możemy zalogować się przy pomocy biometrii i klucza passkey przetrzymywanego na urządzeniu. Teraz usługa ta trafi również do Windows 11, w najnowszej wersji beta pojawiły się stosowne ustawienia związane z tym rozwiązaniem. Tworząc taki klucz na urządzeniu i autoryzując jego użycie przy pomocy biometrii (twarzy lub odcinku palca), możemy zalogować się do danego serwisu bez konieczności podawania hasła.

Rozwiązanie to jest bezpieczne, bo po pierwsze nie wymaga hasła, po drugie ma dwa bezpieczne elementy (klucz zapisany na urządzeniu i potwierdzenie tożsamości przy pomocy biometrii) oraz wygodne, bo każdy system ze wsparciem funkcji Winows Hello pozwoli na zalogowanie się do zgodnego serwisu. W ustawieniach najnowszej bety Windows 11 pojawiły się stosowne ustawienia w zakładce - Konta - Passkeys. Listę stron i serwisów obsługujących technologię Passkeys znajdziecie na dedykowanej stronie. Nie ma ich co prawda jeszcze zbyt wiele, ale biorąc pod uwagę, że usługa jest promowana przez największe firmy technologiczne na świecie, można bezpiecznie założyć, że jej popularność będzie tylko rosnąć.

Nawet jeśli wasz komputer nie posiada urządzenia zgodnego z Windows Hello (czytnika linii papilarnych albo kamery z IR) to zawsze możecie wtedy skorzystać z klucza FIDO (np. Yubikey) i wykorzystać ten element jako potwierdzenie swojej tożsamości. Technologia passkey w założeniu jest międzyplatformowa, więc klucze można wykorzystać również na Androidzie, iOS czy komputerach Mac.