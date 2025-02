Używasz Windowsa? Potrzebujesz tych dwóch darmowych aplikacji

Windows, mimo swojej popularności, czasami ustępuje funkcjonalnością konkurencyjnym systemom. Na szczęście istnieją aplikacje, które potrafią te braki nadrobić, znacząco ułatwiając codzienne korzystanie z komputera. Dziś przyjrzymy się dwóm takim perełkom: QuickLook i AutoDark.

QuickLook - podgląd plików w mgnieniu oka

Czy zdarzyło Wam się przeszukiwać foldery w poszukiwaniu konkretnego pliku, tracąc cenny czas na otwieranie każdego z nich po kolei? Ten problem doskonale rozwiązuje funkcja w macOS. Na szczęście, dzięki aplikacji QuickLook, ta niezwykle przydatna funkcjonalność trafia również do Windowsa.

QuickLook to proste, a zarazem genialne narzędzie. Załóżmy, że przeglądamy listę plików i zamiast klikać dwukrotnie na każdy plik, którego możesz potrzebować, wystarczy zaznaczyć go i nacisnąć spację. W ułamku sekundy pojawia się okno z podglądem zawartości. Zdjęcie? Dokument tekstowy? Film? QuickLook radzi sobie z szerokim wachlarzem formatów, w tym popularnymi PNG, JPG, GIF, a nawet plikami spakowanymi ZIP, RAR i 7z – coś, czego nie potrafi natywna funkcja z macOS.

To niesamowicie intuicyjne. Strzałkami w lewo i prawo możesz błyskawicznie przełączać się między plikami, a podgląd aktualizuje się natychmiast. Wyobraźmy sobie, że szukamy tego-jednego zdjęcia z wakacji. Zamiast mozolnie otwierać każde z nich w programie graficznym, wystarczy kilka naciśnięć spacji, by szybko przejrzeć dziesiątki fotografii. QuickLook to prawdziwy game-changer, oszczędzający czas i nerwy. Jest szczególnie przydatny, gdy pracujesz z dużą liczbą plików, w szczególności gdy ich nazwy niewiele mówią.

Auto Dark Mode - zmiana motywu na Windows

Kolejną aplikacją, która zasługuje na uwagę, jest Auto Dark Mode. Współczesne systemy operacyjne oferują tryb ciemny, który poprawia komfort pracy w słabym oświetleniu i pomaga chronić wzrok. Windows nie jest tu wyjątkiem, ale Auto Dark Mode idzie o krok dalej, dając nam pełną kontrolę nad tym, kiedy i jak tryb ciemny ma być aktywny.

Auto Dark Mode to znacznie więcej niż tylko przełącznik trybu jasnego i ciemnego. Aplikacja pozwala na tworzenie precyzyjnych harmonogramów, dzięki czemu motyw systemu może zmieniać się automatycznie o określonych porach dnia. Chcemy, żeby Windows przełączał się w tryb ciemny po zachodzie słońca? Żaden problem. A może wolimy, żeby ciemny motyw aktywował się tylko wtedy, gdy odłączysz laptopa od zasilania? Auto Dark Mode daje taką możliwość.

Co więcej, aplikacja pozwala na definiowanie wyjątków. Niektóre aplikacje wyglądają lepiej w trybie jasnym, niezależnie od ustawień systemowych. Auto Dark Mode pozwala na wyłączenie automatycznego przełączania motywu dla wybranych programów. Dodatkowo, aplikacja oferuje możliwość zmiany tapety w zależności od aktywnego motywu, a także przypisywania skrótów klawiszowych do przełączania między trybami. To idealne rozwiązanie oferujące personalizację i szansę pełnej kontroli nad wyglądem systemu. Auto Dark Mode to idealny przykład aplikacji, która rozszerza funkcjonalność Windowsa, dodając funkcje, których próżno szukać w systemie.

QuickLook i Auto Dark Mode to tylko dwa przykłady aplikacji, które potrafią znacząco poprawić komfort użytkowania Windowsa. Obie aplikacje są darmowe i dostępne do pobrania, a ich instalacja zajmuje zaledwie chwilę, ale zmiana, jakiej dokonają w Waszej codzienności będzie gigantyczna.