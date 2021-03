Już niedługo jeżeli Windows się zawiesi, to przynajmniej nie cały

System Windows 10, najpopularniejszy system operacyjny na świecie, nie jest zdecydowanie pozbawiony wad. Jednak przy ocenie tego, jak działa, trzeba pamiętać, ile procesów musi zajść „w tle” aby mógł on działać bez konfiguracji na praktycznie każdej konfiguracji sprzętowej. Dlatego też nie ma co obrażać się na to, że co jakiś czas Windows lubi dłużej pomyśleć nad jakąś komendą, bądź też któryś z programów przestanie odpowiadać. Nieco gorzej robi się, gdy takim programem będzie Explorer.exe, odpowiedzialny nie tylko za manager plików systemowych – Windows Explorer – ale też za część UI systemu, w tym – pasek zadań. Chyba każdy z nas znalazł się w tej nieprzyjemnej sytuacji, w której, jeżeli zawiesi się explorer, to nie można temu zaradzić z poziomu taskbara, ponieważ on też zwyczajnie nie działa. To na szczęście już niedługo się skończy.

Microsoft rozdziela taksbar i eksplorator plików

Według informacji pochodzącej od insiderów, którzy właśnie testują kolejną aktualizację Windowsa, czyli 21H2, w plikach systemowych istnieje nowa biblioteka, której wcześniej nie było taskbar.dll. Pomimo tego, że ta biblioteka póki co jest niefunkcjonalna, jest bardzo prawdopodobne, że jej istnienie ma być podłożem do rozdzielenie managera plików i paska zadań, aby problemy z tym pierwszym nie wpływały na działanie tego drugiego i nie blokowały użytkownikowi całkowicie możliwości korzystania z komputera.