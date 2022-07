Najczęstsze problemy z Windows 11. Jak je rozwiązać?

Windows 11 potrafi sprawiać problemy - choć jest to system ogółem całkiem niezawodny, to użytkownicy zgłaszają nam: także na redakcyjną skrzynkę trudności, jakich doświadczyli. Wiele z kłopotów z tym OS-em można całkiem prosto rozwiązać. Najnowszy system Microsoftu jest z nami już rok: można powi...

Windows 11 potrafi sprawiać problemy - choć jest to system ogółem całkiem niezawodny, to użytkownicy zgłaszają nam: także na redakcyjną skrzynkę trudności, jakich doświadczyli. Wiele z kłopotów z tym OS-em można całkiem prosto rozwiązać.

Najnowszy system Microsoftu jest z nami już rok: można powiedzieć, iż został całkiem nieźle przyjęty. Mimo wszystko, łatwo nie miał - ogromnie skrytykowano go za (według niektórych) zbyt wysokie wymagania sprzętowe. Microsoft był nieugięty i tłumaczył m. in. konieczność wyszczególnienia w wymaganiach minimalnych modułu TPM 2.0 tym, iż Windows 11 ma wprowadzać nowy standard bezpieczeństwa użytkowników. Wyłączenie wielu linii procesorowych, między innymi Intel Core poniżej ósmej generacji wskazywano jako sposób na pozbycie się problemów z zabezpieczeniami wynikającymi z niedoskonałości sprzętowych, a także ogólnym lepszym działaniem na nowszych konstrukcjach.

Jeżeli zainstalowaliście Windows 11 na swoim komputerze, spełnia on minimalne wymagania - i tak możecie natrafić na kłopoty. Sprawdźcie, jak możecie się ich pozbyć!

Windows 11 i problemy z Menu Start

Dosyć często okazuje się, że po załadowaniu się systemu - Menu Start jest nieresponsywne. Przyciski nie odpowiadają na komendy i nie da się ich używać. Także ikony reprezentujące otwarte aplikacje nie działają poprawnie. To nie jest komfortowa sytuacja i zdarza się ona czasami po aktualizacjach, które w Windows 11 działają całkiem nieźle... ale zawsze może coś pójść nie tak.

Jeżeli macie problem z użyciem Menu Start, naciśnijcie przycisk Windows oraz R. Wpiszcie "cmd" i zamiast zatwierdzać samym przyciskiem ENTER, użyjcie kombinacji CTRL+SHIFT+ENTER. To pozwoli aktywować wiersz poleceń z uprawnieniami administratora, które są tutaj wymagane.

W wierszu polecenia, wpiszcie: "DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth". Gdy narzędzie zakończy pracę, wpiszcie jeszcze: "sfc /scannow"

Po użyciu tych komend, Menu Start powinno znowu działać poprawnie. Rzadko zdarza się, że nawet i ten sposób nie działa. W niektórych przypadkach sprawę rozwiązuje utworzenie nowego konta użytkownika... ale to nie jest żadne rozwiązanie w sytuacji, kiedy masz podpięte konto Microsoftu i synchronizowane pliki w OneDrive.

Komputer działa powoli, Explorer.exe zjada za dużo RAM-u, elementy interfejsu nie działają jak należy

Explorer jest swego rodzaju graficzną powłoką, która pozwala na komfortowe używanie Windows. Jest to także proces zawiadujący eksploratorem - może być tak, że ten proces przestanie działać poprawnie i zacznie m. in. używać zbyt wiele RAM-u lub doprowadzi do zawieszania się całości. Nie jest to przyjemne - w Menedżerze Zadań (CTRL-ALD-DEL -> Menedżer zadań) można go zrestartować.

Z raczej oczywistych przyczyn, podobny efekt powinno dać uruchomienie ponownie komputera. Jednak, gdy jesteśmy w środku pracy, czasami taka operacja mogłaby trwać zbyt długo, albo po prostu nie chcemy pozbywać się efektów pracy, którą wykonujemy obecnie. Wtedy zrestartowanie Explorera (Eksplorator Windows) powinno zdać egzamin. Jeżeli i to nie działa, czasami odtworzenie krytycznych plików narzędziem z pierwszego śródtytułu (problemy z Menu Start) może pomóc.

Wyszukiwanie w Windows nie działa

To również całkiem dobrze znany błąd w Windows 11, który nie wymaga zbyt wiele działań ze strony użytkownika, aby go naprawić. Niektóre osoby bardzo mocno polegają na wyszukiwaniu plików w systemie operacyjnym i zauważają, że ta opcja po prostu nie działa. Możliwe, że usługa indeksowania nie działa odpowiednio i wymaga przebudowania.

Aby to zrobić, wystarczy uruchomić Menu Start i zacząć wpisywać "index...". Należy wybrać "Ustawienia usługi Windows Search, a dalej -> Zaawansowane opcje indeksowania -> Zaawansowane -> Odbuduj. System rozpocznie proces ponownego tworzenia indeksu plików w komputerze i od tego momentu, pliki powinny już wyświetlać się w trakcie poszukiwania ich.

To całkiem dobrze znany błąd, które swoje korzenie ma jeszcze w Windows 10: tam również użytkownicy zgłaszali trudności z działaniem indeksowania, które jest kluczowe aby OS z powodzeniem (oraz szybko) wyszukiwał pliki. Jeżeli i to nie działa, warto przenieść się do punktu pierwszego i wykonać odzyskiwanie kluczowych plików.

Sieć WiFi nie działa / nie można znaleźć żadnej sieci / system nie łączy się lub zgłasza brak internetu

Całkiem sporo osób wskazuje na problemy z Windows 11 i jego nierzadko bardzo dziwnymi problemami z sieciami WiFi. Jeżeli zrestartowanie routera, komputera nie działa i w dalszym ciągu nie możesz korzystać z modułu WiFi, być może wymaga on przeinstalowania sterownika. Aby to zrobić, przejdź do Menedżera Urządzeń. (Prawy przycisk myszy na przycisku Start -> Menedżer Urządzeń).

Stamtąd przenieś się do sekcji "Karty sieciowe) i znajdź tam swoją kartę WiFi (w jej nazwie powinno znajdować się cokolwiek odnoszące się do sieci lub "Wireless". Kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wybierz "Odinstaluj". Następnie w menedżerze wybierz: "Akcje" i dalej: "Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu". Karta ponownie zainstaluje się i powinna już działać poprawnie.

Nagły czarny ekran / nic się nie dzieje

Bywa tak, że Windows 11 przestanie odpowiadać lub obraz nagle... zgaśnie. W wielu przypadkach winny może być sterownik graficzny, który odpowiada bezpośrednio za wyświetlanie obrazu na komputerze. Tutaj rozwiązanie jest mega proste - aby zresetować sterownik graficzny bez tracenia efektów pracy - wystarczy nacisnąć: Klawisz Windows + CTRL + SHIFT + B. Powinien zostać odtworzony dźwięk sygnalizujący reset sterownika i... gotowe! To wszystko. Jeżeli i to nie działa - pozostaje zrestartować komputer.

Macie inne problemy z Windows 11, które Was trapią? Dajcie o tym znać w komentarzach, postaramy się pomóc!