Windows 11 – od sceptycyzmu do miłości. Microsoft odzyskał moje serce

Spodziewałem się bowiem, że Windows 11 we wczesnej wersji będzie działać po prostu słabo. Udostępnione uaktualnienie w kanale dla deweloperów programu Windows Insider zaskakuje szybkością działania i stabilnością. Nie wszędzie jest ono spójne wizualnie, ale generalnie jest na tyle dobrze, że bez problemu realizuję swoje obowiązki służbowe. Cały czas w pogotowiu mam „zastępstwo”, które zostanie użyte w momencie, gdy Windows 11 we wczesnej wersji jednak zawiedzie. Niemniej, na to się nie zanosi.

Windows 11 – nie spałem po nocach, by wymyślić o co chodzi Microsoftowi

To nie jest tak, że dziś – po zainstalowaniu Windows 11, wszelkie moje wątpliwości zostały absolutnie „wykasowane”. Dalej uważam, że ten projekt równie dobrze mógłby być jedynie uaktualnieniem dla Windows 10 i nikt by się na to specjalnie nie obraził. Ale spokojnie, pogodziłem się już z tym że Microsoft postanowił rozwiązać to w taki sposób, a nie inny. Wypada mi więc już tylko ocenić to, co dziś o poranku zagościło na mojej prywatnej maszynie.

Mój ostateczny wniosek na temat Windows 11, który wyklarował się dopiero w momencie pojawienia się wymagań sprzętowych jest prosty: Microsoft koniecznie chciał przeskoczyć z nowym systemem operacyjnym na nowsze generacje procesorów, by uprościć proces dostarczania aktualizacji dla odsłon Windows nowej generacji oraz zapewnić zauważalny skok wydajnościowy. Bardzo istotne było również wsparcie dla modułu TPM 2.0 (standard w niższej wersji jest oficjalnie niewspierany), który tak bardzo ogólnie – ma być według Microsoftu gwarantem odporności systemu na złośliwe oprogramowanie. Windows 10 ma być wspierany do 2025 roku, więc osoby których maszyny nie spełniają minimalnych wymagań sprzętowych nie pozostają na lodzie. Do wyżej wspomnianego okresu, OS-y zainstalowane na tych komputerach będą otrzymywać wsparcie w formie aktualizacji bezpieczeństwa.

Windows 11 – co mi się spodobało? Co nie zagrało tak jak trzeba?

Windows 11, nawet w testowej wersji działa naprawdę żwawo. Jeżeli pojawiają się niedoróbki, to one dotyczą głównie niespójności interfejsu. Ekran zmiany skutku zamknięcia pokrywy komputera mobilnego w dalszym ciągu przenosi nas do stareńkiego, zaszytego w Panelu Sterowania ekranu. Nowe „Ustawienia” w dalszym ciągu nie pozwalają nam zmienić tego typu rzeczy i musimy posiłkować się niepasującym do całości UI potworkiem sprzed lat.