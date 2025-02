Windows 11 odpina wrotki. Nowe funkcje Paint trafiają do użytkowników

Microsoft ulepsza jedną z podstawowych aplikacji systemu Windows. Użytkownicy dostaną dostęp do kilku ciekawych funkcji.

Microsoft rozszerza dostępność trybu Paint Creator w systemie Windows 11, umożliwiając korzystanie z tej funkcji większej liczbie użytkowników na całym świecie. Dotychczas narzędzie AI w Paint było dostępne głównie dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych, jednak najnowsza aktualizacja sprawia, że coraz więcej użytkowników również poza USA mogą z nich skorzystać.

Paint w systemie Windows będzie jeszcze lepszy

Jeszcze do ubiegłego tygodnia wielu użytkowników nie miało dostępu do funkcji "Image Creator" w Paint, która pozwala na generowanie obrazów za pomocą sztucznej inteligencji. Po zainstalowaniu najnowszej aktualizacji, przycisk "Image Creator" pojawił się w aplikacji wielu użytkowników, umożliwiając korzystanie z technologii Bing i OpenAI do tworzenia realistycznych grafik.

Choć Image Creator funkcjonuje już od ponad roku, jego dostępność była ograniczona. Microsoft stopniowo włącza tę funkcję dla kolejnych użytkowników. Jest jednak pewien haczyk. Nowe funkcje wymagają subskrypcji Microsoft 365 oraz Copilot Pro, aby w pełni wykorzystać potencjał generatora obrazów AI.

Według dokumentacji Microsoftu, narzędzie bazuje na technologii DALL-E, która przekształca opisy tekstowe w obrazy. Użytkownicy mogą wpisywać dowolne opisy, np. fantastyczne stworzenia, humanoidalne warzywa, czy inne dziwy. Cokolwiek podsunie wam wasza wyobraźnia, Paint wygeneruje trzy wersje obrazu, spośród których można wybrać najbardziej odpowiadającą oczekiwaniom.

Tworzenie obrazów w Paint jest intuicyjne – użytkownik wpisuje opis, wybiera styl, a następnie klika "Create", aby otrzymać gotowe warianty do dalszej edycji. Choć Paint nie zastąpi profesjonalnych edytorów graficznych, spełnia podstawowe potrzeby użytkowników.

Warto jednak zaznaczyć, że użytkowanie nowych funkcji jest ograniczone i zużywa kredyty. Tych użytkownicy otrzymują 60 miesięcznie, a każda grafika to jeden kredyt. Oczywiście istnieje możliwość pozyskania więcej kredytów za pośrednictwem Copilot Pro.