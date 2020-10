Komputery nie są wieczne. To stwierdzenie to niby truizm, a jednak na co dzień bardzo łatwo nam o tym zapomnieć. Przypominamy sobie o tym najczęściej, kiedy jest już za późno, czyli sekundę po tym, jak nastąpi awaria. Najlepiej widać to w przypadku backupów danych, które chcemy zrobić dokładnie w momencie, kiedy dysk się zepsuje. Ba, dysk SSD jest jedną z rzeczy, która najczęściej psuje się w komputerze i dla osób, które cenią sobie trwałość mam złe wieści – będzie się psuć jeszcze częściej. Nie tak dawno opisywałem wam powody takiej sytuacji. Wszystko przez to, że producenci, chcąc obniżyć cenę finalnego produktu, stawiają na technologie, która zapisuje coraz więcej stanów napięcia w jednej komórce. Na początku mieliśmy bowiem SLC (Single Level Cell), gdzie zapisywane były tylko dwa stany i jeden bit informacji, potem przeszliśmy na MLC (4 stany – 2 bity), TLC (8 stanów – 3 bity) aby finalnie znaleźć się w obecnej sytuacji, gdzie na rynku popularne są dyski QLC (4 bity – 16 stanów). Takie dyski nie tylko są wolniejsze niż HDD (transfer osiągają dzięki rozbudowanej pamięci cache działającej w SLC), ale też – niezwykle podatne na usterki. Wystarczy bowiem, że komórka ulegnie nieznacznej degradacji, a już nie będzie można odczytać poprawnej wartości napięcia i co za tym idzie – informacja w niej zawarta będzie bezużyteczna. Daltego właśnie gwarancja producenta na dyski QLC jest dużo krótsza niż na TLC.

Windows 10 ostrzeże, że twój dysk SSD za chwilę umrze

Z tych też powodów uważam, że funkcja, która zmierza do Windowsa 10 jest jedną z najlepszych, jaką ten system mógłby zyskać. W kompilacji 20266, która właśnie pojawiła się w kanale DEV, użytkownicy zauważyli funkcje, która monitoruje stan dysków NVM SSD i w przypadku, gdy pojawia się ryzyko awarii, bądź też dysk wykazuje wyraźne oznaki zużycia – wysyła do użytkownika stosowny komunikat. Dzięki temu będzie miał on czas na ewentualne kupno innego dysku i dokonanie backupu najważniejszych danych.