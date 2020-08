Odszedł człowiek, który odmienił komputery na zawsze, a i tak go nie znacie

Mówiąc o tej dwójce nie można zapomnieć o przygotowanym przez nich demo pt. Mother of All Demos które jest oczywistym nawiązaniem do Mother of All Bombs. Engelbart na froncie, prezentuje, przedstawia w sposób spokojny, metodyczny, a zarazem lekko hipnotyzujący. English w tle dba o to żeby wszystko poszło dobrze. Idealne połączenie.

Z powodu tych dwóch nazwisk, ale również wszystkich innych zapomnianych, z których rozwiązań korzystamy żyjąc w błogiej nieświadomości chciałbym Wam polecić jedną książkę: The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution. Wywarła ona mnie ogromny wpływ, pokazała jak dawno pewne idee już się tworzyły mimo, że nawet dzisiaj uważamy je za rewolucyjne.

