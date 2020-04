WiFi Calling to usługa dostępna już od dłuższego czasu w Orange, Play i T-Mobile - natywnie w wybranych smartfonach, z kolei u operatora Plus - przy wykorzystaniu specjalnej aplikacji na smartfony z Androidem i iOS. Lista urządzeń wspierających tę technologię sukcesywnie się powiększa, czas odświeżyć więc temat.

Co to jest WiFi Calling i jak działa?

Usługa Wifi Calling działa w tle i aktywuje się automatycznie po połączeniu z siecią WiFi. Pozwala ona na wykonywanie i odbieranie połączeń poprzez połączenie internetowe w dowolnej sieci WiFi. Przydatne jest to szczególnie w sytuacji, gdy jesteśmy poza zasięgiem swojego operatora, również za granicą, kiedy to koszt takiego połączenia do Polski rozlicza się jak połączenie krajowe. Więc jeśli macie w ofercie nielimitowane rozmowy, połączenie takie będzie darmowe.

Czy WiFi Calling jest darmowe?

WiFi Calling to usługa zupełnie darmowa w kraju u każdego operatora – Orange, Play, Plus i T-Mobile, jedynie korzystając z niej za granicą musicie się liczyć z kosztami połączeń na numery polskie, jeśli nie macie nielimitowanej oferty oraz przy połączeniach międzynarodowych, te rozliczane są według cennika połączeń z Polski na numery zagraniczne.

Lista kompatybilnych z WiFi Calling smartfonów

Orange