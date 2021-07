Dziś oficjalna premiera Wiedźmin: Pogromca Potworów. Jak w praktyce wypada nowa wiedźmińska przygoda?

Wiedźmin: Pogromca Potworów to gra w dużo większym stopniu nastawiona na fabułę i wykonywanie zadań. Zamiast po prostu łapania stworków – są walki i kombinowanie jak sobie w nich poradzić. Ponadto też będziemy musieli chodzić między kolejnymi punktami na mapie, by dojść do kolejnych misji. Dystanse są różne, ale założenie jest takie samo jak w PoGo: wymusić od gracza aktywność, by nie siedział na kanapie. W mojej opinii fabularne opowieści w pełnym słońcu i 30+ stopniach Celsjusza niespecjalnie dają frajdę, ale szanuję za odmienne podejście.

Poza innymi założeniami, tutaj też czekają nas nieco inne zadania. Zamiast rzucania kulkami – walki, by stale wzmacniać i ulepszać naszego bohatera. Punkty doświadczenia pozwalają nam kupować nowe umiejętności, dzięki którym możemy stawiać czoła coraz trudniejszym przeciwnikom — jak to w klasycznym RPG. Ponadto za zdobywaną walutę kupujemy nowe miecze, pancerz czy… miejsce na więcej przedmiotów.