Widziałem Oppo X 2021, smartfon z rozwijanym ekranem

Wyświetlacz pokryto Laminatem Warp Track, który zwiększa jego odporność. A w dotyku jest całkiem przyjemny w dotyku i bardziej kojarzył mi się z normalnym ekranem niż folią znaną z analogowych filmów do aparatów.

Jak to działa?

To tyle teorii, a jak w praktyce? Działa to całkiem nieźle, ale nie idealnie. Ekran rozsuwamy i zsuwamy przesuwając palec po przycisku na prawej stronie obudowy. To taka płytka dotykowa odczytująca ruch palca. Do góry by rozwinąć, do dołu by zwinąć. Jak to jednak w prototypach bywa, system nie zawsze łapał komendę, a i samo rozwijanie nie jest jakieś ultraszybkie – choć może to kwestia wprawy i wyczucia. Widać natomiast, że Oppo przyłożyło się do odpowiedniego dostosowania nakładki systemowej ColorOS, więc w większości przypadków system płynnie i naturalnie reaguje na powiększający się wyświetlacz. Pech chciał, że podczas mojego krótkiego segmentu nagrań materiału nie udało się połączyć z siecią, więc nie udało mi się zarejestrować jak wygląda to na stronach internetowych, YouTubie czy Netfliksie. Musicie mi więc uwierzyć na słowo, widziałem jak bawią się tym inni, całość prezentuje się dobrze. Nie idealnie, ale dobrze.