Oppo się rozwija i to dosłownie. Tak wygląda przyszłość smartfonów?

OPPO uruchamia strategię rozwoju technologii 3 + N + X. 3 odnosi się do trzech podstawowych zagadnień technologicznych: sprzętu, oprogramowaniu i usług. N to m.in sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo i prywatność, multimedia, czy łączność — zagadnienia, które mają być dla OPPO kluczowe. X odpowiadać ma za najnowocześniejsze, innowacyjne oraz zróżnicowane podejście do tworzenia produktów. W ramach 3 + N + X OPPO zaprezentowało trzy nowe koncepty produktów, które firma chciałaby sprzedawać w najbliższej przyszłości. To rozwijany smartfon, inteligentne okulary i aplikacja CybeReal AR wykorzystująca Rozszerzoną Rzeczywistość.

OPPO X 2021. Rozwijany smartfon przyszłości

OPPO X 2021 to co prawda koncept, ale jest szansa, że tego typu model trafi na półki sklepowe w przyszłym roku. Efekt prac działu badawczo-rozwojowego w OPPO w zakresie elastycznych ekranów, czy projektowania warstwowego ma zapewnić użytkownikom naturalne i dużo bardziej interaktywne wrażenia z używania smartfona. Zbudowany został w oparciu o trzy opatentowane technologie firmy: układ napędowy Roll Motor, płytkę 2 w 1 oraz laminat ekranowy Warp Track charakteryzujący się wysoką wytrzymałością. Z ich połączenia powstaje rozwijany wyświetlacz OLED mierzący od 6,7 do 7,4 cala umożliwiający użytkownikom dostosowanie jego rozmiarów do ich potrzeb. Niestety na temat samego smartfona nie ma zbyt wielu informacji, ale pozostaje cieszyć oczy animacją, która pokazuje jego działanie.

Nie jest to pierwszy tego typu projekt. Już wcześniej nad rozwijanym smartfonem myślały inne firmy. Wystarczy wspomnieć TLC, czy LG. Koreański producent, który na swoim koncie ma np. krzyżowy LG Wing pracuje w ramach projektu Explorer nad różnymi innowacjami. Wśród nich jest m.in. rozsuwany smartfon. LG ma nieco więcej przewagi nad OPPO — to oni stworzyli pierwszy na świecie telewizor ze zwijanym ekranem LG SIGNATURE OLED R.

OPPO AR Glass 2021. Inteligentne okulary przyszłości

Jednak nie samymi telefonami żyje człowiek. OPPO AR Glass 2021 powstały w oparciu o nowy projektu pozwalający na uzyskanie kompaktowych, lżejszych o 75% okularów względem swojego poprzednika. Wykorzystują one tzw. Birdbath — rozwiązania optyczne rozszerzające ich możliwości dzięki 0,71-calowym ekranom OLED. Okulary wyposażono w podwójną kamerę typu rybie oko, czujnik ToF, kamerę RGB. Wykorzystane technologie pozwalać mają na uzyskanie naturalnych interakcji za pośrednictwem smartfona, czy opartych na gestach Pozwolą one na wykonywanie obliczeń trójwymiarowej lokalizacji przestrzennej, co przekładać się ma na naturalne wrażenia z interakcji w rozszerzonej rzeczywistości.

Aplikacja CybeReal AR. Technologia przestrzennych obliczeń w czasie rzeczywistym

Ważnym elementem nowej strategii OPPO będzie też rozwój aplikacji CybeReal AR. Oparta jest ona na autorskich technologiach obliczeń przestrzennych wykonywanych na bieżąco. Wykorzystuje m.in. dokładną (co do centymetra) rekonstrukcję świata, precyzyjną lokalizację w czasie rzeczywistym, czy chmurę OPPO wpływającą na możliwości poznawania otaczającej rzeczywistości. Aplikacja pozwala ona na otrzymanie bardzo precyzyjnych lokalizacji i rozpoznawania przestrzeni. Na jej temat nie wiadomo zbyt wiele, ale firma obiecuje, że w najbliższym czasie pokaże więcej możliwość oferowanych przez CybeReal AR.