Tapeta na smartfonie może być nie tylko ładna, ale także użyteczna

Tapeta na smartfonie która robi więcej, niż tylko ładnie wygląda

WellPaper to najnowszy projekt OneLab Studio. Niepozorna aplikacja odpowiedzialna jest za tapety w naszym smartfonie — ale nie jest to kolejna wyszukiwarka obrazków czy też prosty edytor graficzny, który pozwoli spersonalizować ekran główny naszego smartfona. Projekt WellPaper jest natomiast kolejną cegiełką dołożoną do kategorii dbania o higienę korzystania z technologii — jego kolory zmieniają się, informując nas przy czym spędzamy najwięcej czasu gapiąc się w telefon. Do wyboru są trzy warianty: kafelki, rozmycie oraz blask. I każda z nich zmienia się w zależności od tego, z jakich aplikacji korzystamy. Tamtejszy katalog podzielono na kilka kategorii (m.in. social media, wiadomości i biznes, rozrywka, gry, narzędzia) — i w zależności od wybranego przez nas wariantu, dane kategorie zaczynają się zmieniać, tak jak tamtejszy rozkład sił. Wisienką na torcie są niewielkie strzałki, które informują użytkownika czy nasz czas przed ekranem rośnie, czy może z porównaniem do tego co było wcześniej – maleje.

Przez lata ustalono już, że wszystkie te narzędzia do higieny cyfrowej nazywanej profesjonalnie digital well-being są tak naprawdę elementami które można fajnie wykorzystać, ale tak naprawdę one niczego za nas nie załatwią. To każdy z użytkowników musi wiedzieć na czym mu zależy i zacząć pracować nad tym, by wprowadzać w swoim cyfrowym życiu zmiany — nawet kreatywna tapeta im w tym nie pomoże, jeżeli sami nie zaczną nad tym pracować. Mimo wszystko sam projekt wygląda bardzo intrygująco – i zawsze to jakiś fajny punkt odniesienia dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować czegoś nowego. Aplikacja WellPaper dostępna jest w Google Play za darmo.

Źródło