W jaki sposób Warszawa kompletnie spartoliła system kupowania biletów przez aplikację

Zacznijmy może jednak od początku – idea ZTM wydaje się z pozoru słuszna. Natychmiastowe skasowanie biletu może być w niektórych przypadkach ograniczeniem, ponieważ ktoś mógłby chcieć mieć kilka biletów „na zapas” i kasować ten, który akurat jest mu przydatny. Dlatego ZTM wprowadziło „rewolucyjny system”. Każdy bilet kupujesz tak, jak do tej pory, jednak nie kasuje się on automatycznie, a tylko dodaje się do twojego „portfela”. Aby skasować bilet, trzeba najpierw kliknąć skasuj, a następnie zrobić zdjęcie specjalnego kodu QR, przyklejonego na szybie pojazdu. I tu zaczynają się schody, po których ZTM widowiskowo spadło, uderzając z impetem o każdy ich stopień.

Po pierwsze – stary system pozwalał szybciej kupować i kasować bilety, nawet jak chciałeś ich mieć 50

Pomijając już absurdalność sytuacji, w której ktoś będzie chciał mieć przy sobie 5 cyfrowych biletów ulgowych i 3 normalne „w razie czego” (w moim mniemaniu takie osoby po prostu używają karty miejskiej, bo jest taniej), to w starym systemie, jeżeli ktoś potrzebował skasować bilet np. dla swojego dziecka z którym jedzie środkiem komunikacji miejskiej, po prostu… mógł go kupić w aplikacji. Tak jak mówiłem wcześniej – wybierał bilet, kupował i voila – całość trwała raptem 3 sekundy. Natomiast teraz, wchodząc do tramwaju, aby skasować bilet dla potomka trzeba:

a) zlokalizować QR kod (który jest w różnym miejscu w każdym tramwaju/autobusie), co już samo z siebie jest często dużą sztuką

b) dopchać się do niego – mamy teraz COVID, ale gwarantuje wam, że tak szybko jak obostrzenia się skończą, wrócą zapchane w godzinach szczytu tramwaje.

c) skasować go.

I tutaj ciekawostka. ZTM ustawiło, że od momentu włączenia aparatu do zeskanowania kodu QR masz 10 sekund (20 sekund od 9 kwietnia). Co się stanie, jeżeli w tym czasie nie uda ci się zrobić zdjęcia, ponieważ autobusem będzie trzęsło, albo aparat nie będzie mógł złapać ostrości w słabym świetle? Otóż twój bilet zostaje zablokowany na 3 minuty i nic nie możesz z tym zrobić. Z tego też względu uważam, że system ten wcale nie jest lepszy dla osób, o których w swoim komunikacie mówi ZTM, ponieważ wydłuża proces kupowania biletu, zamiast go skracać. Dla osób, które chcą kupić jednorazowo bilet na przejazd jest on już kompletnie bez sensu.

Po drugie – Umieszczenie kodów QR w pojazdach to jakiś żart

Jeżeli ktoś testował już nowy system kasowania biletów, to wie, że ZTM naprawdę poleciało sobie w kulki z tym, gdzie i jak umieszcza kody QR w swoich pojazdach. Logika nakazywałaby sądzić, że będą one zawsze w jednym miejscu, by można było je szybko zlokalizować, oraz takim, które byłoby dobrze widoczne ze wszystkich miejsc w pojeździe, aby można byłoby łatwo i komfortowo zrobić mu zdjęcie. A gdzie tam. Przede wszystkim, kody umieszczane są w losowych miejscach. Raz z przodu, raz z tyłu pojazdu, raz po lewej, raz po prawej stronie. Żeby je znaleźć, trzeba przejść cały tramwaj/autobus. Co lepsze, często są umieszczone na oknie…przy którymś ktoś siedzi. Na wysokości jego twarzy. Jak myślicie, jak bardzo komfortowe jest to (dla kasującego bilety i dla osoby siedzącej), że trzeba kogoś prosić, by się odsunął, bo trzeba zrobić zdjęcie kodu. Pomijam już sytuację, którą miałem dosłownie wczoraj, kiedy przeszedłem cały wagon tramwaju dwa razy i kodu… nie było. Albo ktoś zerwał, albo ZTM po dwóch tygodniach jeszcze go tam nie przykleiło. Nie mamy pana płaszcza i co nam pan zrobi?

Po trzecie – nowy system niczemu nie służy

Starając się jakkolwiek uzasadnić wprowadzenie nowego systemu, zacząłem myśleć – po co w ogóle go wprowadzono. Jednym z powodów może być chociażby zwiększenie skuteczności kontroli biletów. Do tej pory mogło się zdarzyć tak, że ktoś jadący bez biletu bardzo szybko kupował go w komórce widząc kontrolerów wsiadających do pojazdu i tym samym unikał mandatu. Teraz taki proceder mógłby zostać utrudniony, ponieważ taka osoba musiałaby zrobić zdjęcie kodu, który jeden z kontrolerów mógłby zasłaniać, podobnie jak blokowane są kasowniki. Czy to powstrzyma oszustów? Nie sądzę. Jestem przekonany, że i na to znajdzie się zaraz jakieś obejście, zwłaszcza, że niektóre kody QR już są dostępne w sieci.

Myślę więc, że taki sposób nie zmniejszy wcale liczby przekrętów i jeżeli ktoś jeździ bez ważnego biletu – dalej będzie jeździł, natomiast ZTM koncertowo utrudniło dzięki temu życie wszystkich innych pasażerów, czyli jakimś 95 proc. swoich klientów.

ZTM pokazało, że „nie umie w cyfryzację”. Bardzo.

Jeżeli chodzi o zakup biletów w aplikacji, to kluczowymi aspektami, które przemawiały za tym, by korzystać z tej metody była szybkość i wygoda. Bilet w aplikacji kupowało się i kasowało w kilka sekund i nie trzeba było szukać kiosku/biletomatu/kasownika. Jedną decyzją ZTM sprawiło, że praktycznie wszystkie zalety tego sposobu poszły do piachu. Nie tylko kupno biletu w aplikacji i jego skasowanie jest teraz dłuższe (bo trzeba kupić bilet, znaleźć kod QR i zrobić mu zdjęcie), ale też mniej wygodne (bo trzeba się przepychać pomiędzy ludźmi, szukać kodu w naprawdę dziwnych miejscach i prosić ludzi, by się odsunęli by można było zrobić zdjęcie). No i są sytuację, że tego kodu po prostu nie ma, co też sprawia, że taki zakup jest po prostu mniej pewny. Dlatego właśnie ostatnie kilka przejazdów w moim wykonaniu odbyło się na bilecie z biletomatu w pojeździe. Biletomat widzę od razu, można w nim kupić bilet relatywnie szybko (choć oczywiście nie tak szybko jak w aplikacji) i jest on od razu skasowany.

I żeby było jeszcze śmieszniej – to wszystko, co napisałem powyżej, to nie jest tylko moja opinia. Wystarczy poczytać, co o tym pomyśle sądzą mieszkańcy Warszawy. Pasjonująca lektura. Także z tego miejsca chciałbym pogratulować ZTM świetnej roboty i kroku w przyszłość. Jako kolejną innowację proponuję zainstalować w każdym pojedzie kasowniki – dziurkacze i obwołać to innowacją.