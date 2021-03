Osobiście zaopatruje się w bilety komunikacji miejskiej w Warszawie korzystając z aplikacji mobilnej Jak Dojadę. To wygodna dla mnie opcja na planowanie trasy dojazdu połączona z zakupem biletów. Wygodna, ale nie bezproblemowa, a problemy wynikały najczęściej z panujących obecnie zasad kupowania biletów w smartfonie.

Chodzi mi przede wszystkim o fakt, że kupowane bilety od razu są aktywowane i czas ważności ich zaczyna od razu biec, a więc nie kupię ich na przystanku, a dopiero po wejściu do autobusu. W Jak Dojadę nie kupimy już biletu jednorazowego przy pomocy Google Pay czy Apple Pay, dostępna jest jedynie opcja BLIK i wbudowany portfel. W przypadku BLIKA wiadomo, że to trochę trwa – wpisanie kwoty, PIN-u, potwierdzenie w aplikacji bankowej i powrót do Jak Dojadę.

Czasem płatność taka zwracała błąd i to z pewnością było często wykorzystywane przez niektórych pasażerów do kupowania biletów po wyłączeniu kasowników przez kontrolerów, którym to można było się tłumaczyć problemami z aplikacją. To też zapewne było przyczynkiem do zmian, o których za chwile.

Jeśli chodzi o portfel wbudowany w Jak Dojadę, tu już opcja doładowania go Apple Pay czy Google Pay jest dostępna, więc relatywnie szybko możemy go doładować, jak zapomnimy to zrobić wcześniej. Sama płatność z portfela w aplikacji jest już błyskawiczna.