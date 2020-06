W x-kom ruszyła promocja gamingowa z rabatami sięgającymi 70%

Promocja gamingowa Ready2Play

Promocje dotyczące gamingu, to jedne z tych najbardziej wyczekiwanych i lubianych. Sprzętów i akcesoriów mniej lub bardziej potrzebnych do gier jest całe mnóstwo, a więc nic dziwnego, że gracze chcą je zakupić jak najtaniej, stale przeszukując internet w poszukiwaniu najciekawszych ofert. Dla wszystkich tych, którzy zaliczają się do grona mamy dobrą wiadomość – w x-kom właśnie ruszyła promocja gamingowa, a w niej wszystko co niezbędne do wirtualnej rozrywki. Znajdziecie tam więc: myszki, laptopy, klawiatury, desktopy, karty graficzne i wiele więcej. Jeśli mówimy o promocji, to musimy tez wspomnieć o rabatach – w tym wypadku sięgają one nawet 70%. Poniżej znajdziecie kilka propozycji wybranych z tej oferty:

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: ready2play i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje 15.06.2020 do 21.06.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Szczegóły dotyczące promocji i wszystkie produkty znajdziecie na stronie promocji