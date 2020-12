POTęga doznań w AirPOTs Max W słuchawkach Apple za 2800 złotych zbiera się woda

Jedni powiedzą, że to nic nadzwyczajnego i takie skraplanie wody może się pojawić w związku z poceniem się głowy – ale bądźmy poważni. Słuchawki kosztują 2800 złotych i nawet jeśli skraplanie się wody w środku ktoś uzna za normalne, to na pewno normalnym nie jest pojawianie się problemów z funkcją wykrywania uszu – czyli dość istotną kwestią w tym sprzęcie.

Co na to Apple? Twierdzi, że wszystko jest w normie i wyjaśnia co należy zrobić. Zdjąć nauszniki (czy jak wolicie pady) i przetrzeć środek „miękką, suchą, niestrzępiącą się ściereczką”. Rozumiem natomiast, że pot ze środka słuchawek należy wycierać regularnie i nie dopuszczać, by znajdował się tam za długo. W końcu AirPods Max nie są wodoodporne, więc jest duża szansa, że coś może się uszkodzić. Naprawdę trudno traktować to jako coś innego niż niedopatrzenie produkcyjne – nie przypominam sobie bowiem bym musiał coś takiego robić w jakichkolwiek innych słuchawkach. A przecież tak, jak każdy – używam ich w różnych sytuacjach, również biegając czy na siłowni. A wtedy sam mam pełną świadomość tego, że pot pojawia się całkiem widocznie i nie muszę się zastanawiać, skąd mógł się wziąć na/w słuchawkach. I tak, mam też słuchawki z systemem detekcji głowy/uszu, nie pamiętam bym miał z nim kiedykolwiek problemy nawet po dość intensywnym treningu, po którym musiałem czyścić same słuchawki z zewnątrz. Umówmy się, od sprzętu premium za takie pieniądze można wymagać więcej niż od tańszych o połowę sprzętów konkurencji.

Jestem bardzo ciekawy jakie kolejne problemy z AirPodsami Max pojawią się za jakiś czas w sieci. Zdaję sobie oczywiście sprawę z tego, że skoro zwykłe AirPodsy to najpopularniejsze bezprzewodowe słuchawki na rynku, to i informacji o problemach z nimi będzie najwięcej. Sam posiadam AirPods Pro i po ponad roku wciąż je uwielbiam – ale absolutnie nie mogę powiedzieć, że to słuchawki pozbawione wad. Raz oddałem je już na gwarancję, wróciła nowa sztuka. Niestety wróciły również problemy, choć na szczęście nie wszystkie. Szum podczas korzystania z ANC w jednej słuchawek się na razie nie pojawia, ale wciąż zdarza się, że któraś ze słuchawek nie ładuje się w etui. Czasem pomaga ponowne podłączenie sprzętu do AppleID, czasem problem sam znika i wraca dopiero za kilka dni lub tygodni. Zauważyłem też że po pewnym czasie – co ciekawe, losowo – jedna z wymienionych na gwarancji słuchawek rozładowuje się szybciej od drugiej. Losowo, bo nie zawsze, do tego czasem jedna, czasem druga. Jednak mimo tych kłopotów, korzystam z nich regularnie, codziennie i nie zamierzam przesiadać się na sprzęt konkurencji.

Jeśli chodzi natomiast o AirPods Max, to po przejrzeniu zagranicznych recenzji odpuszczam zakup. Wszystko, czego mi potrzeba mam w swoich Sony WH-1000XM4 i choć sam nie miałem okazji porównać obu urządzeń, to raczej nie czuję potrzeby wydawania blisko 3 tysięcy złotych i przesiadania się ze sprzętu, który spełnia wszystkie moje oczekiwania.

