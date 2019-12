Niejednokrotnie zdarzyło się wam pewnie zmierzyć z sytuacją, w której dostęp do jakiejś usługi możliwy jest tylko z terytorium danego kraju. Powiedzmy, że chcecie obejrzeć mecz swojej ulubionej drużyny piłkarskiej transmitowany za pomocą aplikacji operatora satelitarnego w Polsce, któremu płacicie uczciwie abonament. Jeśli jesteście za granicą to na 99% dostęp zostanie zablokowany, bo licencja na pokazywanie wydarzeń sportowych udzielana jest zazwyczaj tylko na terenie danego kraju. Mając dobrego VPNa z wieloma różnymi serwerami wyjściowymi, możecie z powodzeniem udawać, że łączycie się ze swojego macierzystego kraju i uzyskać dostęp do zablokowanych treści.

Podobnie sytuacja ma się z popularnymi usługami streamingowymi takimi jak Netflix czy teraz Disney+. Netflix ma różną ofertę w zależności od tego z jakiego kraju się do niego logujemy, możliwość wirtualnej zmiany swojej lokalizacji pozwala nam np. na dostęp do jego amerykańskiej biblioteki, która jest znacznie bardziej rozbudowana niż to co oferowane jest w Polsce. Z Disney+ sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo pomimo że usługa już działa, to nie wiadomo kiedy będzie dostępna w Polsce. Jednak dzięki usłudze VPN można bez problemu udawać, że jesteśmy np. na terytorium Holandii i w ten sposób uzyskać dostęp. Czy to legalne? To pewnie kwestia dyskusyjna, ale z pewnością nikt was za to nie potępi, bo przecież płacicie za dostęp do treści.

Czym charakteryzuje się dobra usługa VPN?

Ustaliliśmy już, że darmowe VPNy do niczego się nie nadają, a ich jedyną zaletą jest fakt, że są darmowe. Niestety najczęściej są też bardzo wolne, mają mocno ograniczoną liczbę serwerów wychodzących i nie zapewniają takiego bezpieczeństwa, jakiego byśmy oczekiwali. Dlatego jeśli zdecydujecie się już na korzystanie z takiego rozwiązania, to warto rozejrzeć się za dobrą, płatną ofertą.

