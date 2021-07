VOX, nowe technologie i nasze mieszkania to wyjątkowo zgrane połączenie

Remont to słowo, przed którym drży zdecydowana większość osób. Pochłania czas, opróżnia portfele, a na koniec często nie daje poczucia, że wszystko zakończyło się tak, jak sobie to wymarzyliśmy i zaplanowaliśmy. Planowanie jest czynnością, którą na wielu poziomach najtrudniej przeprowadzić. Niektórych rzeczy często nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Kto szukał godnej zaufania ekipy remontowej, ten wie, że nie jest to łatwe zadanie. Na szczęście w projektowaniu przestrzeni mogą nam pomóc nowoczesne technologie.

Przykładem narzędzia, które wspomoże nas w idealnym zakończeniu remontu, jest program VOXBOX. Aplikację stworzyła doskonale znana na rynku wnętrzarskim marka VOX.

Dlaczego VOXBOX?

Gdy remont dobiega końca, możemy w końcu zająć się umeblowaniem i doszlifowaniem naszych wnętrz. Najczęściej oznacza to co najmniej kilka wypraw do salonów meblowych, znajdujących się w promieniu kilkunastu, a czasem i kilkudziesięciu kilometrów od miejsca zamieszkania.

Obejrzenie mebli na żywo niewątpliwie ma swoje zalety, ale jednocześnie nie daje gwarancji stworzenie wystroju składającego się w spójną całość. Tutaj spodoba nam się sofa, kilka kilometrów dalej stół, a jeszcze gdzie indziej krzesła.

O ile jednak nie mamy pamięci fotograficznej – ma ją niewiele osób – ocena jak bardzo dane elementy pasują do siebie i naszego pomieszczenia potrafi nas później niemile zaskoczyć. Gdy coś nam się bardzo podoba, nasz umysł potrafi nas zmylić, fałszywie podpowiadając ocenę przedmiotu w kontekście całości.

Alternatywą jest oczywiście zatrudnienie profesjonalnego projektanta wnętrz. To jednak oznacza, że nasz portfel odczuje jeszcze mocniej metamorfozę naszej przestrzeni. Na szczęście dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii mamy dziś darmową alternatywę, dzięki której w łatwy sposób będziemy w stanie wyposażyć nasze pokoje nawet przed rozpoczęciem remontu.

Meblowanie na ekranie

VOXBOX to program, który powstał jako narzędzie dla każdego, kto chce sam zaprojektować swoje mieszkanie lub dom oraz wspomagające pracę doradców VOX w salonach VOX. Umożliwia stworzenie wirtualnego pomieszczenia, a następnie jego wykończenie i umeblowanie.

Ponieważ program okazał się prosty w obsłudze, a jednocześnie internet i technologie komputerowe pozwoliły na przepisanie go na formę aplikacji webowej, parę lat temu jego twórcy zdecydowali się go udostępnić w sieci każdemu.

Choć w technicznym opisie aplikacji możemy przeczytać o chmurach, technologiach 3D czy wirtualnej rzeczywistości, sam interfejs użytkownika został przygotowany tak, żeby obsłużyć mogło go nawet dziecko. Wspomniane technologie, ukryte głęboko pod maską, uczynią proces projektowania, wykańczania i oceny prostszym i bardziej efektywnym niż kiedykolwiek.

Od czego zaczniemy?

Żeby móc rozpocząć przygodę z programem VOXBOX, będziemy potrzebować komputera, łącza internetowego i przeglądarki (np. Chrome, Edge czy Firefox). Następnie możemy rozsiąść się wygodnie w fotelu i wejść na vox.pl/projekty-voxbox, a następnie – voila – zamieniamy się w projektanta wnętrz.

Program został podzielony na trzy główne sekcje: Plan techniczny, Aranżacje wnętrza i Spacer. W pierwszej tworzymy plan pomieszczenia, które chcemy umeblować. Możemy wstawiać tam okna, drzwi, ścianki działowe czy precyzyjnie ustawiać skosy sufitu. Program sam wylicza i podaje wielkości, my musimy tylko poprawnie pomierzyć wszystko w naszym mieszkaniu. Jeśli zrobimy to dokładnie, pomieszczenie będzie odwzorowane praktycznie jeden do jednego.

Interfejs tego modułu jest do bólu uproszczony, wszystko oparte jest na rzucie z góry i z pewnością nie sprawi nikomu problemów. Dla każdej kategorii obiektów np. okien, mamy stworzone gotowe komponenty o standardowych wymiarach, ale program pozwala również na tworzenie nietypowych rozwiązań.

To, co tygrysy lubią najbardziej

Jeśli nie jesteście z zawodu architektami, poprzednia sekcja z pewnością nie wprawi Was w zachwyt. Właściwa zabawa zaczyna się w sekcji numer dwa, czyli Aranżacji wnętrz. To tutaj wstawiacie do waszego pomieszczenia wszystko, co salony VOX mają w swojej ofercie.

Jeśli wybierzecie konkretny rodzaj podłogi, program wyliczy od razu ilość paczek, które musicie kupić dla waszego metrażu. Podobnie stanie się, jeśli na wykończenie ścian wybierzecie jeden z dekorów. Ściany możecie też pomalować na dowolny kolor.

Kolejnym etapem jest meblowanie naszego lokum. VOXBOX prowadzi nas za rączkę, wspomagając pozycjonowanie obiektów, nie potrzebujemy umiejętności operatora CAD. Podobnie jak w przypadku podłóg i dekorów, do dyspozycji mamy cały asortyment vox.pl. Każdy mebel jest dokładnie odwzorowany w 3D, możemy też wybrać jego kolorystykę.

To jednak nie koniec. VOXBOX pozwala nam nie tylko ustawić meble, ale także dodatkowe wyposażenie, które potrafi przecież drastycznie zmienić charakter danego wnętrza. Kwiaty, książki, lustra, wazony, a nawet… gitary: to wszystko powoduje, że wnętrza mogą nabrać naprawdę indywidualnego charakteru.

Co równie ważne, VOXBOX pozwala ocenić nam ergonomię danego rozwiązania. Drzwi, okna czy szafki możemy otwierać i sprawdzać, czy w takiej konfiguracji ich elementy nie będą kolidowały ze sobą nawzajem.

Rozglądanie się po kątach

Trzecia sekcja to Spacer i jak sama nazwa wskazuje pozwala nam zwiedzić gotowe wnętrze. Możemy to zrobić na ekranie monitora lub skorzystać z dobrodziejstw wirtualnej rzeczywistości.

W tym celu wystarczy umówić się z doradcą VOX w salonie, a ten udostępni nam odpowiedni sprzęt. Wizualizacja pomieszczenia przy pomocy profesjonalnych okularów VR pozwala ocenić nasz projekt prawie tak, jakbyśmy byli w środku.

Pomoc zawsze pod ręką

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie potrafimy wybrać ostatecznego rozwiązania, zawsze możemy poprosić o pomoc doradców, także za pośrednictwem strony vox.pl. Nie potrzebujemy naszych wstępnych projektów zgrywać na pendrive czy wysyłać pocztą, wszystko jest w chmurze. Oczywiście jeśli nie chcemy samodzielnie projektować, możemy od razu poprosić o pomoc doradców VOX, którzy zrobią to korzystając z naszych wytycznych. Taki proces można przeprowadzić zarówno online, jak i w salonie.

Możecie też skorzystać z ogromnej bazy tzw. „gotowców”, czyli przykładowych projektów przygotowanych przez profesjonalistów. Ponieważ są to otwarte projekty, będziecie w stanie dostosować wymiary pomieszczeń do waszych potrzeb. Z tej opcji warto w sumie skorzystać na samym początku, analiza gotowego projektu może Wam pomóc w sprawniejszym posługiwaniu się tym narzędziem.

Projektuj i kupuj

Kolejnym przydatnym elementem programu jest system bieżącej wyceny użytych produktów. Jeśli skonfigurujemy sobie wymarzone pomieszczenie, od razu zobaczymy jego koszt i będziemy mogli jednym ruchem zamówić wszystkie potrzebne elementy.

Jeśli mamy ograniczony budżet, zmieniając poszczególne elementy wyposażenia, możemy dostosować nasz zakup do posiadanych środków. Dzięki temu ograniczymy szanse na jakże częste w czasie remontów nieprzyjemne niespodzianki finansowe. Koniec końców, zamiast kupować z poziomu programu, możemy też umówić się na wizytę w salonie, np. w celu obejrzenia wybranych sprzętów na żywo.

Prostota przede wszystkim

Jak widzicie, nie jest dziś problemem przejść się po pomieszczeniu, którego projekt macie dopiero w głowie. Co ważne, do stworzenia takiej wizualizacji nie trzeba ani specjalistycznej wiedzy, ani doświadczenia. Innowacyjny program z bardzo przyjaznym interfejsem to rozwiązanie, na które bardzo wiele osób czekało. VOXBOX pokazuje, jak będzie wyglądać przyszłość projektowania wnętrz przez klientów, tyle, że robi to już dzisiaj.

Tekst powstał we współpracy z firmą Meble VOX Sp. z o.o. Sp. k.