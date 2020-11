Technologia Volvo pozwala symulować tego typu sytuacje przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażerów, bo nie mamy do czynienia z rzeczywistymi pojazdami. Co więcej dane z silnika Unity przesyłane są również do czujników w samochodzie, który też będzie reagował w nagłych sytuacjach, np. awaryjnie hamując. Pozwala to na rozwijanie systemów bezpieczeństwa i symulację wszystkich możliwych scenariuszy, bez ponoszenia ogromnych kosztów. Dzięki tym rozwiązaniom znacznie przyśpieszono prace nad rozwojem tego typu rozwiązań, co w rezultacie przełoży się na poprawę bezpieczeństwa w samochodach Volvo.

źródło: Volvo