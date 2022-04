Volkswagen poprawia platformę MEB, 700 km zasięgu i większa moc

Platforma MEB od Volkswagena, na bazie której powstają samochody elektryczne z rodziny ID już w czasie swojej premiery nie robiła wielkiego wrażenia na tle chociażby tego co oferuje Tesla. Teraz Volkswagen zamierza to nieco poprawić.

Zasięg 700 km, ładowanie 200 kW i 5,5 sekundy do setki

Na temat odświeżonej platformy MEB nie wiadomo jeszcze zbyt wiele. Do tej pory Volkswagen niczego oficjalnie nie zapowiedział, a poniższy slajd pochodzi z prezentacji, którą pokazano na konferencji UBS Paris Electric Car Day. Przedstawiciele firmy zapowiadają większe możliwości platformy już w 2023 roku. Dzięki zastosowaniu nowych ogniw w baterii możliwe będzie zwiększenie zasięgu samochodów elektrycznych nawet do 700 km. Wygląda więc na to, że Volkswagen zacznie oferować większą niż 77 kWh pojemność akumulatorów. Obecnie zasięg najbardziej oszczędnych samochodów na platformie MEB przekracza nieco ponad 500 km, więc różnica jest całkiem istotna i na pewno nie wynika z lepszej efektywności napędu.

Nowa platforma będzie też oferowała możliwość ładowania z większą mocą, dochodzącą nawet do 200 kW (obecnie max. to 150 kW) co pozwoli na szybsze ładowanie baterii. Nie wiadomo czy będzie to dotyczyło tylko nowej platformy czy jest to może forma aktualizacji oprogramowania, która obejmie również obecne samochody. Bardziej prawdopodobne jest, że taki wynik będzie możliwy do osiągnięcia tylko z nowymi bateriami i to tymi o większej pojemności. Szczegóły poznamy zapewne za kilka tygodni/miesięcy.

Wreszcie trzecia zmiana to możliwość dostarczenia przez baterie większej mocy do silników, co automatycznie przełoży się na ich większą moc i lepsze przyśpieszenie. Obecnie najmocniejszy Volkswagen ID.4 GTX dysponuje mocą 300 KM i przyśpieszeniem do 100 km/h w czasie około 6,3 sekundy. Nowa platforma powinna ten czas zredukować do 5,5 sekundy, co przekłada się na moc maksymalną w okolicach 350 KM. Dalej, nie jest to wielka zmiana, ale mówimy przecież tylko o ewolucji obecnej platformy, a nie całkiem nowym rozwiązaniu.

Nowa platforma MEB od 2023 roku

Pierwszym samochodem korzystającym z odświeżonej platformy MEB ma być Volkswagen ID.Vizzion, którego rynkowa nazwa może brzmieć ID.6. Ten model powinien zadebiutować w 2023 roku i oferować parametry, które widać na powyższym slajdzie. W kolejnych latach nową platformę miałyby otrzymać również starsze modele, które przejdą lifting (ID.3 i ID.4) i co za tym idzie zyskają nie tylko nowy wygląd, ale również większe możliwości. Warto też pamiętać, że z platformy MEB mają korzystać również auta elektryczne produkowane przez Forda, a możliwości nowej wersji tej platformy napawają nieco większym optymizmem w kwestii ich parametrów.

Kolejna duża zmiana w napędzie aut elektrycznych planowana jest przez niemiecką firmę w 2026 roku kiedy to powinna zadebiutować całkiem nowa generacja platformy - SSP. Wygląda więc na to, że Volkswagen planuje rozwój aut elektrycznych podobnie jak spalinowych, prezentując nowe generacje w cyklu siedmioletnim. Niestety na temat tego czego możemy oczekiwać za 4 lata nie wiadomo jeszcze nic.