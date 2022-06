Znudzony swoim głosem? Dzięki sztucznej inteligencji zabrzmisz jak Morgan Freeman

Dzięki sztucznej inteligencji przemówisz na Discordzie głosem komputera pokładowego. Po co? Nie mam pojęcia, ale brzmi świetnie

Popularne narzędzie Voicemode służące do modulowania dźwięku wchodzi dziś w nową erę. Skoro sztuczna inteligencja jest w stanie tworzyć rysunki na bazie tekstu i podejmować za człowieka życiowe decyzje, to dlaczego miałaby nie nadać ludzkiemu głosowi bardziej abstrakcyjnej barwy? Astronauta, robot a może Morgan Freeman? Nie ma problemu, Voicemode dokona tego w czasie rzeczywistym.

Ulepsz swój głos jednym kliknięciem

Rusza wersja beta oprogramowania Voicemode, które dzięki wsparciu sztucznej inteligencji może modulować głos użytkownika w czasie rzeczywistym. Wszystkie dostępne opcje zostały wygenerowane przy pomocy profesjonalnych anglojęzycznych aktorów głosowych, dzięki czemu efekt jest do złudzenia realistyczny. A o jakich efektach mowa? Cóż, możesz przemówić głosem komputera pokładowego niczym z filmów sci-fi, astronauty, pilota, obcego a nawet… Morgana Freemana. Próbkę możliwości możecie zobaczyć na poniższym wideo.

Jak to działa? Aktorzy głosowi czytają skrypty konkretnych wypowiedzi, które są przetwarzane przez AI, a następnie formowane przez projektantów tradycyjnymi metodami obróbki dźwięku na gotowe „postacie”, które użytkownik może wybrać z poziomu interfejsu. Przy pomocy dostępnego panelu poszczególne efekty można modulować w celu dostosowania głosów do indywidualnych preferencji. Dzięki przetwarzaniu w czasie rzeczywistym Voicemode może strumieniować głos bezpośrednio na Twitcha czy Discorda, co zapewne docenią uczniowie podczas zajęć zdalnych, odpowiadając na pytania głosem znanego aktora.

Otwarta beta rusza już dziś, a formularz rejestracyjny dostępny jest pod tym adresem. Warto jednak wspomnieć, że głos przetwarzany przez AI wymaga większej mocy obliczeniowej, więc narzędzie może nie być kompatybilne ze wszystkimi komputerami.

