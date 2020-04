W ofercie abonamentowej mamy również cztery plany, jeden bez zobowiązania z miesięcznym okresem wypowiedzenia i 3 w umowie na 24 miesiące. Pierwszy plan bez umowy terminowej zawiera nielimitowane rozmowy i nielimitowane wiadomości SMS, co kosztuje 14 zł. Koszt ten rośnie wraz ze zużyciem transferu danych od 0 Gb do 15 GB, jak osiągniemy górny pułap ostatecznie po miesiącu zapłacimy 29 zł.

W planie za 19 zł oprócz nielimitowanych rozmów i wiadomości dostajemy 9 GB transferu danych do wykorzystania w miesiącu, a za 10 zł więcej 20 GB wraz z nielimitowanymi wiadomościami MMS. W najdroższym planie za 39 zł mamy już pełen no limit na rozmowy i wiadomości w kraju oraz w roamingu UE oraz 30 GB transferu danych.

Virgin Mobile – najlepsze oferty na internet mobilny

Co dobrego w ofercie na internet mobilny? Virgin Mobile daje tu dwa plany, ale w cenach uzależnionych od posiadanych już usług. W pierwszym planie za 35 zł do dyspozycji mamy 60 GB transferu danych w miesiącu, a jeśli mamy wykupiony abonament głosowy to koszt tego planu spada do 25 zł. Podobnie w droższym planie, podstawowy koszt to 50 zł za 120 GB transferu danych, a jak korzystamy już z oferty VM, za ten plan zapłacimy 35 zł. Na oba plany obowiązuje umowa z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Virgin Mobile vs reszta świata: czy oferta sieci broni się?

Atrakcyjność danej oferty ocenia się przede wszystkim po zasięgu i jakości sieci, z której korzystamy. Virgin Mobile korzysta z nadajników Play, więc jak macie dobry zasięg tego operatora w swojej lokalizacji, będzie to najlepsza oferta dla Was. Zarówno jeśli chodzi o ofertę na kartę, to aktualnie najlepsza oferta na nadajnikach Play, gdzie po dwóch latach dostajemy aż 30 GB transferu danych za 25 zł. Podobnie z ofertą abonamentową za 39 zł, gdzie mamy nie tylko pełen no limit na rozmowy i wiadomości, ale i 30 GB transferu danych od razu oraz możemy korzystać z roamingu w UE, jak w kraju.

Co do internetu mobilnego, również wart rozważenia jest plan z 120 GB transferu danych za 50 zł (zwłaszcza, jak już korzystamy z oferty VM – 35 zł). W Play w ofercie bez zobowiązania na kartę za 49 zł, czyli tylko złotówkę taniej dostajemy 100 GB.