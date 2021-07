Rozbudowa portfolio ViaPlay zaczęła się na początku tego roku, a w ofercie znalazły się Bundesliga oraz rozgrywki UEFA – Ligi Europy UEFA oraz Ligi Konferencji Europy UEFA. Platforma nabyła prawa do transmisji od początku sezonu 2021/22 do końca sezonu 2023/24. O rok dłużej ViaPlay posiada prawa do wspomnianej niemieckiej ligi piłki nożnej.

Dużym tąpnięciem było ogłoszenie przejęcia praw do F1, dla której prawdziwym domem stało się w ostatnich latach Eleven Sports, które przyzwyczaiło nas do obszernych relacji, w tym wieści bezpośrednio z torów zmagań kierowców. Od 2023 roku prawa na wyłączność trafią do ViaPlay, które rozbudowuje też swoje grono ekspertów – na czele redakcji stanął Paweł Wilkowicz. Dołączyli do niego w późniejszym czasie Rafał Wolski, Piotr Domagała, Michał Zachodny i Tomasz Urban.