WhatsApp testuje tryb wakacji. Nowa funkcja zapewni nam więcej spokoju

WhatsApp: tryb wakacji. Na czym polegać będzie nadchodząca funkcja w popularnym komunikatorze?

Tryb wakacji (oryg. vacation mode) został zauważony w najnowszej wersji beta komunikatora — i najwyraźniej zmierza do niego na obu wiodących platformach. Nowa opcja polegać ma na automatycznej archiwizacji, wyciszaniu powiadomień i „ukrywaniu” ich przed właścicielami konta. Najprawdopodobniej dotyczyć to będzie wskazanych przez nas dni, a kiedy urlop się skończy — można będzie powrócić do działania i nadrobić zaległości.

Nowa funkcja WhatsApp to dokładnie to samo, co dotychczas robię ręcznie w innych produkcjach

Miła rzecz — i jako jeden z użytkowników który pierwszego dnia wycisza dodatkową warstwę powiadomień (na co dzień mam ich niewiele, ale gdy nie pracuję pozbywam się nawet tych bez których na co dzień raczej trudno byłoby mi się obejść, np. maili. Brzmi naprawdę ciekawie dla wszystkich którzy chcą odpocząć od rozmów, od grup, a mimo wszystko z różnych powodów nie mogą zrezygnować z korzystania z komunikatora. A tak — mimo wyciszenia — wchodząc do ekranu głównego i tak widzą listę czekających na nich wiadomości. Dzięki nowej „skrzynce” wszystkie będą upchnięte i poza ich widokiem — tak można odpoczywać.