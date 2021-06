Utrzymanie trawnika to koszmar? Roboty koszące Husqvarna Automower® zrobią to za ciebie

Inteligentne koszenie – aplikacja Husqvarna Automower® Connect

To, co wyróżnia tę kategorię maszyn do pielęgnacji ogrodu to oczywiście automatyzacja pracy robota koszącego oraz możliwość zarządzania nim za pomocą smartfona czy zintegrowanego systemu inteligentnego domu. Najbardziej podstawowym akcesorium umożliwiającym zdalne dostosowanie parametrów pracy robotów jest aplikacja Husqvarna Automower® Connect dostępna dla iOS i Androida.

Aplikacja umożliwia nie tylko kontrolę, ale także zarządzanie maszyną i zmianę jej ustawień. Harmonogram koszenia możesz szybko zmodyfikować np. po weryfikacji prognoz pogody. Pracę urządzenia można też zsynchronizować z automatycznym systemem nawadniania.

Poprzez aplikację robot poinformuje cię o szczegółowym statusie prac czy np. o braku prądu. W modelach serii X-line można też śledzić ich ruch na mapie, ponieważ posiadają wbudowany moduł GPS. Ten system może być bardzo przydatny w przypadku kradzieży twojej maszyny.

Robot Automower® jest kompatybilny z rozwiązaniami otwartego API oraz apletów IFTTT, dzięki czemu możesz go w bardzo szybki i prosty sposób zintegrować z systemami smart home. Wspomniana aplikacja Automower® Connect jest również zintegrowana z inteligentnymi asystentami Amazon Alexa i Google Home, co pozwala użytkownikom posiadającym centralę sterującą inteligentnym domem na głosową interakcję z kosiarką automatyczną. Modele z serii X-line są w nią wyposażone fabrycznie, w pozostałych dostępna jest jako dodatkowa opcja.

Nowość – roboty Husqvarna Automower® w technologii EPOS

Husqvarna jako pionier w branży robotów koszących wyznacza trendy i nieustannie doskonali swoje produkty również te do zastosowań profesjonalnych. W kwietniu 2021 roku wprowadziła na rynek robota koszącego Husqvarna Automower® w technologii EPOS. Co to takiego? To przełomowa technologia profesjonalnej serii robotów Automower® oparta na systemach satelitarnej nawigacji, umożliwiająca koszenie w wirtualnych granicach.

Innowacyjne rozwiązanie nie wymaga już montażu fizycznych przewodów ograniczających i doprowadzających, a sama instalacja maszyny jest bardzo prosta i szybka. Za pomocą smartfona i aplikacji EPOS możesz ustawiać wirtualne granice, tworzyć czy wyłączać jeden lub kilka obszarów pracy dla robota, po prostu zarządzać maszyną. Jedynym wymogiem dla uzyskania optymalnych warunków pracy jest niezakłócona widoczność nieba dla płynnego przepływu sygnałów satelitarnych.

Ten nowy, innowacyjny system koszenia zwiększa elastyczność i zastosowanie profesjonalnych robotów Automower® do obsługi rozległych terenów zieleni. Brak przewodów ograniczających sprawia, że roboty Husqvarna Automower® w technologii EPOS mogą pracować na obszarach przechodzących przez twarde powierzchnie (kostka, betonowe podjazdy, alejki itp.) lub takie, które są często przebudowywane.

Robot koszący Husqvarna – samodzielny wszędołaz

Inteligentne funkcje to jedno, ale najważniejszy w tym wszystkim jest przecież sam robot koszący. Przygoda z maszyną Husqvarna rozpoczyna się od instalacji i montażu stacji dokującej. Można to zrobić samodzielnie, jednak najlepiej skorzystać z usług Autoryzowanego Dilera Husqvarna. Przewody ograniczające i doprowadzające mogą być położone na powierzchni trawnika lub wkopane w ziemię. W przypadku wyboru tej drugiej opcji instalator dokonuje montażu za pomocą specjalnej maszyny, dzięki czemu cały proces przebiega sprawniej.

Kosiarki automatyczne Automower® idealnie sprawdzą się zarówno na prostych i pustych trawnikach, jak i również w ogrodach o skomplikowanym kształcie, z licznymi nasadzeniami czy bogatą architekturą ogrodową. Efektywnie koszą trawę na wzniesieniach o nachyleniu do 70% i w wąskich przewężeniach od 60 cm. Nie straszna jest im również praca w deszczu.

Elektronika w służbie ogrodu – inteligentne funkcje robotów koszących

Roboty koszące są wyposażone w szereg inteligentnych funkcji i czujników zapewniających wydajną i bezpieczną pracę w trybie automatycznym oraz zabezpieczających je przed kradzieżą. Unikalny kod PIN pozwala uruchomić urządzenie, a głośny alarm powiadomi o jej uniesieniu lub przewróceniu. Z pomocą nawigacji wspomaganej przez GPS maszyna tworzy mapę ogrodu, dzięki czemu doskonale wie, który obszar trawnika wymaga koszenia.

Czujnik pogody dostosowuje czas pracy do tempa wzrostu trawy, a gdy robot wykryje trawę wyższą niż średnia jej wysokość, automatycznie aktywuje koszenie po spirali. Zdalne wykrywanie obiektów pozwala uniknąć zderzenia z przeszkodą – maszyna zmienia kierunek jazdy. Roboty przycinają samodzielnie drobne przyrosty trawy, wraz z tempem jej wzrostu, na ściśle określoną wysokość, z pełną dokładnością, w dogodnym dla użytkownika czasie.

Technologia akumulatorowa sprawia, że nie ma potrzeby zakupu paliwa, oleju i zupełnie nie interesuje cię utylizacja skoszonej trawy. A do tego robot bardzo efektywnie wykorzystuje energię. Do obsługi 1000 m² trawnika potrzeba energii elektrycznej porównywalnej do zasilania 11W żarówki.

Układ koszący robota

Układ koszący składa się z zespołu dwóch, ostrych jak brzytwa, obracających się obu kierunkach noży, które automatycznie chowają się do wewnątrz dysku tnącego w momencie kontaktu z przeszkodą. Szerokość koszenia to zależnie od modelu od 22 do 24 cm, natomiast wysokość od 20 do 70 mm.

Bogactwo przydatnych akcesoriów i łatwość przechowywania robotów Husqvarna

Szwedzki producent oferuje szereg akcesoriów niezbędnych do pielęgnacji, przechowywania czy personalizacji robotów. Pudełko na kable, zestaw szczotek, zestaw do czyszczenia i konserwacji, hak czy domek dla robota z pewnością pomogą w prawidłowym utrzymaniu i bezawaryjnej pracy maszyny przez długie lata. Wymienne, kolorowe obudowy górne czy unikatowe naklejki dodatkowo dają możliwość personalizacji twojego robota i z pewnością spodobają się również dzieciom.

Koszenie trawy o dowolnej porze

Zasilanie akumulatorowe sprawia, że roboty Husqvarna pracują niemal bezszelestnie, dzięki czemu nie zakłócają spokoju domownikom czy sąsiadom. Światła LED w modelach serii X-line sprawią, że maszyna będzie widoczna podczas pracy w ciemnościach.

Roboty koszące skrojone do twoich potrzeb

W ofercie marki Husqvarna znajdziecie szeroką gamę tych ogrodowych pomocników do każdego rodzaju ogrodu. Podstawowe modele polecane są do mniejszych i mniej wymagających powierzchni, w bardzo przystępnych cenach, jak chociażby najlepiej sprzedający się Automower® 305.

Seria X-line to roboty najlepiej wyposażone, z fabrycznie wbudowaną funkcją Automower® Connect i modułem GPS. Największy model tzw. konsumencki (modele serii 500 dedykowane są głównie do profesjonalnej pielęgnacji zieleni na rozległych terenach publicznych czy komercyjnych) Automower® 435X AWD posiada unikalną, przegubową konstrukcję oraz napęd na wszystkie 4 koła, umożliwiające efektywną pracę na wzniesieniach o nachyleniu do 70%. Roboty z serii X-line wyróżniają się również reflektorami LED i gumowymi zderzakami. Gustowne reflektory są przydatne podczas pracy maszyny po zmierzchu, a gumowe zderzaki dodatkowo chronią obudowę przed zarysowaniami przy bliskim kontakcie z przeszkodami.

Profesjonalne roboty Automower® (seria 500) wyróżnia między innymi zamknięte menu (osoby niepowołane mogą jedynie zatrzymać maszynę, bez możliwości zmiany jej ustawień, co jest niezwykle istotne, gdy maszyna pracuje w miejscu publicznym) i dostęp do serwisu Husqvarna Fleet Services™ umożliwiający monitorowanie i zdalne zarządzanie całą flotą maszyn z poziomu smartfona, tableta czy komputera.

Poznaj więcej zalet i zastosowań robotów koszących Husqvarna!

Najważniejsze informacje o robotach koszących Husqvarna

Jeśli regularne koszenie trawnika nie należy do twojego ulubionego zajęcia, nie masz na to czasu, wolisz zająć się bardziej wymagającymi pracami w ogrodzie lub po prostu spędzić czas z rodziną, to roboty Automower® z pewnością są rozwiązaniem dla ciebie. Dokonując zakupu robota Husqvarna, zyskujesz piękny trawnik, w lepszej kondycji, bez twojego zaangażowania i średnio kilka wolnych godzin tygodniowo. Dla ciebie pozostaje jedynie czyszczenie, konserwacja i wymiana noży. Przechowanie maszyny możesz zlecić Autoryzowanemu Dilerowi Husqvarna, który odbierze ją od ciebie po sezonie i dostarczy tuż przed startem kolejnego, po przeglądzie, z wymienionymi nożami, gotową do pracy.

Jeśli chcesz stworzyć ogród, który będzie kojarzył ci się z wypoczynkiem i relaksem, a nie tylko z cotygodniowym dreptaniem za kosiarką w pocie czoła i koniecznością utylizacji trawy, to warto rozważyć zakup robota koszącego Automower®.

Tekst powstał we współpracy z firmą Husqvarna.