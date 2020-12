Kilkadziesiąt uwielbianych filmów ma zniknać z Netflixa od stycznia. Nadrabiajcie póki możecie!

Serwisy streamingowe mają to do siebie, że ich oferta nie jest stała. Aby mogły tam trafiać nowe rzeczy — stare muszą zniknąć, przywykliśmy już do tego. Ale z końcem roku z Netflixa znika kilkadziesiąt filmów — jeżeli macie je na swojej liście do oglądania, to warto poświęcić im najbliższe wieczory. Bo nie wiadomo nic na temat tego czy (i kiedy) powrócą. A według katalogu serwisu Upflix.pl zniknąć ma uwielbianych produkcji — m.in. serie filmów Harry Potter, Władca Pierścieni czy Powrót do przyszłości. Sporo tam produkcji WB, czyżby przygotowywanie na debiut HBO Max w Polsce?