Co by było gdyby zamknięto nas w domach 30 lat temu, bez dostępu do internetu?

Młodsi czytelnicy Antyweba na pewno nie pamiętają jak trzeba było kiedyś kombinować by podłączyć się do sieci. Wiadomo – nie było tam wtedy tyle treści, ale jednak każdy, kto choć trochę interesował się nowymi technologiami, chciał też korzystać z internetu. Nie miałem tego szczęścia, by jeszcze w szkole średniej posiadać w domu tak zwane „stałe łącze” i korzystałem z modemu, wdzwaniając się do sieci. 0202122, jak i ciąg dźwięków będę pamiętał do grobowej deski, jak również ograniczenia czasowe, jakie nakładali na mnie rodzice. Dlatego większość maili miałem przygotowanych wcześniej i kiedy wybijała godzina, kiedy impulsy szły dwa razy wolniej – łączyłem się i klikałem wyślij, odbierając przy okazji to, co było do odebrania. Pamiętam GaduGadu, początki grania przez internet, debiut YouTube, Gmaila, kolejnych usług, w tym streamingu audio i wideo. Te wszystkie funkcje i serwisy szybko stały się naszą codziennością, podobnie jak łatwy i wygodny dostęp do sieci z poziomu smartfona. Mam jednak wrażenie, że przez lata nie doceniliśmy jak bardzo zmienił się świat i jak mocno osiadł w tak zwanym „wirtualu”.

Niestety widzę na własne oczy jak wygląda e-learning w Polsce. Nie istnieje, czego dowodem jest umierający Librus, rozstrzał w usługach do wideokonferencji, z których korzystają nauczyciele i ogólne zamieszanie jakie obserwujemy od kilku tygodni. A co z wolnym czasem, który normalnie spędzalibyśmy na spotkaniach ze znajomymi, na siłowni, spacerach czy centrach handlowych? Poszczególne usługi ograniczają jakość materiałów żeby każdemu wystarczyło przepustowości. Oczywiście nie bez narzekania użytkowników – i po części to rozumiem. Skoro ktoś płaci najwyższy plan Netfliksa, to chce otrzymywać jak najlepszej jakości materiały, a nie popłuczyny po tym co było (choć tu ile osób, tyle opinii jeśli chodzi o jakość streamingu w usłudze). Prawda jednak jest taka, że wraz z pracą z domu, która przecież praktycznie całkowicie opiera się na dostępie do sieci, zapchaliśmy internet jak nigdy.

A myśleliście kiedyś o tym jakby to było gdyby koronawirus i zamknięcie w domach przydarzyło nam się na przykład 30 lat temu?

Jestem bardzo ciekawy, czy tak samo wyglądałyby odgórne zalecenia. Jak z taką sytuacją poradziłyby sobie wtedy firmy zatrudniające pracowników? Dziś pracując z domu logujemy się do firmowego systemu lub pracujemy na ogólnie dostępnych narzędziach online. Wysyłamy maile, pracujemy wspólnie na dokumentach w chmurze, nawiązujemy połączenia, korzystamy z wideokonferencji. Spotkałem się z opiniami analityków, którzy twierdzą, że około 30% ludzi, którzy pracują dziś z domu, po tym jak wszystko wróci do normy – nie wróci do biur. Praca zdalna okaże się więc dla wielu firm świetnym testem tego trybu pracy. Więcej ludzi w domu to mniejsze koszty w biurze, jestem więc więcej niż pewien, że zostanie to za kilka tygodni (miejmy nadzieję, że tylko tyle) podsumowane.