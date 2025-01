Sztuczna Inteligencja Google zastąpi serwisy informacyjne. Ważna umowa podpisana

Jednym z największych ograniczeń w rozwoju Sztucznej Inteligencji jako narzędzia do przeglądania aktualnych informacji były problemy z ich aktualnością. Wygląda na to, że Google już wkrótce skutecznie upora się z nimi za sprawą ważnej umowy, jaka właśnie została podpisana. Sztuczna Inteligencja Google będzie karmiła się wiedzą z dokładnie tego samego źródła, co poczytne serwisy informacyjne.

The Associated Press dostarczy informacje Sztucznej Inteligencji od Google

W oficjalnym komunikacie prasowym firma Google poinformowała o podpisaniu umowy z agencją The Associated Press. To podmiot, którego nikomu przedstawiać nie trzeba. Jedna z największych agencji informacyjnych na świecie to źródło wiedzy dla wielu mediów, z których korzystamy na co dzień. Już wkrótce materiały publikowane przez tę agencję przestaną być dostępne wyłącznie dla współpracujących z nią mediów. Dostęp do nich uzyska również Gemini, czyli Sztuczna Inteligencja od Google. Co to oznacza w praktyce?

Reklama





Google Gemini z zawsze aktualnymi informacjami

Jak czytamy we wspomnianym wyżej komunikacie, The Associated Press udostępni swoje zasoby Google Gemini. Co więcej, dostęp do bazy będzie odbywał się w czasie rzeczywistym. Dzięki temu użytkownicy tego potężnego narzędzia zyskają wręcz natychmiastowy dostęp do informacji publikowanych przez AP. Łatwo sobie wyobrazić, że w ten sposób dostęp do bieżących informacji ze świata będzie jeszcze prostszy niż kiedykolwiek dotąd. Nie będzie trzeba ręcznie przewijać portali internetowych czy narzędzi służących do agregacji treści. Wystarczy jedno polecenie wydane Sztucznej Inteligencji, by ta sama przygotowała dla użytkownika streszczenie najistotniejszych wiadomości z ostatniej chwili.

Co dalej z serwisami informacyjnymi?

Skoro Gemini będzie miało dostęp do informacji z pierwszej ręki, co dalej z popularnymi serwisami informacyjnymi? Tego na ten moment jeszcze nie wiemy. Wydaje się oczywiste, że będą musiały dostosować się do nowej rzeczywistości i postawić na unikalne, autorskie materiały. Informacje dostarczane przez agencje prasowe przestaną być cennymi treściami, skoro bez trudu będzie można znaleźć je w jednym z narzędzi AI. Zwłaszcza że sama The Associated Press już wcześniej podjęła analogiczną współpracę z OpenAI.

Niezależnie od tego co przyniesie przyszłość mediów, Sztuczna Inteligencja zapowiada się na prawdziwą rewolucję w dostępie do informacji.

Źródło: Google