Większy, szybszy i bezpieczniejszy

Qualcomm 3D Sonic Sensor to czytnik linii papilarnych, który można zamontować pod ekranem smartfona. Jego główna przewaga nad czytnikami optycznymi, które też są wykorzystywane do tego celu, to grubość. 2. generacja ma zaledwie 0,2 mm grubości, więc jej wpływ na rozmiary całego smartfona są znikome. Minusem pierwszej generacji była niewielka powierzchnia i wolniejsze działanie niż w przypadku czytników optycznych, co przekładało się na narzekania konsumentów. A mogło być ich sporo, bo z tej technologii korzystały między innymi Samsung Galaxy S10 oraz Galaxy S20. Wiele wskazuje na to, że druga generacja będzie obecna w nadchodzącym Galaxy S21.