Ultra-szeroki monitor do pracy w domu – jak sprawdza się w home office?

Testowany przeze mnie monitor Philips 345E2AE mógł pochwalić się dwoma wejściami HDMI oraz DisplayPort, rozdzielczością 3440 x 1440 (WQHD) pikseli, wsparciem dla AMD FreeSync oraz technologii Ultra Wide-Color. Większej głębi i soczystego nasycenia kolorów (16,7 mln) po prostu nie da się nie zauważyć i dla wielu osób będzie to gigantyczny krok naprzód po przesiadce z innego monitora o słabszych parametrach, a tym bardziej po używaniu ekranu w laptopie. Współczynnik PPI na poziomie 119 nie robi gigantycznego wrażenia, ale z taką rozdzielczością pracuje się bardzo wygodnie i w przypadku mniej wydajnych komputerów 4K może być cichym zabójcą. Wbudowane w monitor głośniki nie zastąpią odrębnego zestawu i nie będą porównywalne nawet do tych montowanych w telewizorze, ale dla dźwięków systemowych czy rozmów online powinny wystarczyć.

Jak zapewne zauważyliście, ekran 21:9 zachęca też do przypięcia większej liczby aplikacji na pasku zadań i choć próbowałem, to nie zdołałem zapełnić go wszystkimi niezbędnymi programami. To jedna z kilku mniejszych zalet ultraszerokiego ekranu, ale tylko przy odpowiedniej organizacji miejsca pracy będziecie w stanie je wykorzystać, ponieważ np. niezbędne jest zachowanie odpowiedniej odległości od monitora, by ciągle nie kręcić głową na boki.