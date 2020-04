Na to czekaliśmy! Wygodne udostępnianie w usługach Google nareszcie staje się faktem

Rozwiązania Google z zakresu przechowywania danych, tworzenia i edytowania dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, czy prezentacji z powodzeniem konkurują z aplikacjami biurowymi oferowanymi przez konkurencję. Wraz z nową aktualizacją, udostępnianie plików z aplikacji Google staje się dużo łatwiejsze.

Przechowywane pliki na dysku Google i tworzone dokumenty w aplikacjach biurowych tej firmy można udostępniać rodzinie, znajomym, współpracownikom, czy dowolnej osobie posiadającej do nich odpowiedni link. Jednak do tej pory osoby, które sporadycznie korzystały z tych usług i nie przyzwyczaiły się do obecnych mechanizmów, miały problem z przesłaniem ich do innych, a to za sprawą mało czytelnego i dość niejasnego okna udostępniania. Ten często powodował zawrót głowy i nie do końca wyjaśniał, komu konkretnie zostanie udostępniony wskazany plik, czy katalog.

Zaprezentowane zmiany ułatwiają cały proces udostępniania plików. Google zdecydowało się na ten krok w odpowiedzi na zapotrzebowanie osób, które w ostatnim czasie swoją aktywność zawodową przeniosły do sieci. Obecna sytuacja na świecie spowodowała, że spora część z nas pracuje zdalnie, a szybki i bezpieczne przesyłanie dokumentacji jest kluczowe dla sprawnego działania zespołu. Nowe okno udostępniania sprawi, że udostępnianie plików nie będzie już wprowadzać niepotrzebnego zamieszania.

Zmieniony interfejs stawia na przejrzystość i łatwy dostęp do narzędzi ułatwiających zarządzanie uprawnieniami do plików. Panel rozdziela pojedynczych odbiorców od grup, co ułatwia pracę zdalną i komunikację między współpracownikami, a nowy przycisk kopiowania linku umożliwi szybkie dzielenie się plikami z innymi. Jednak najważniejszą zmianą jest czytelna lista osób, z którymi są one współdzielone i która pozwala na szybką zmianę uprawnień i reagowanie na zmieniające się warunki.

Udostępnienie plików w usługach Google nie będzie już problematyczne

Jak to zwykle bywa, Google nie udostępnia swoich nowych rozwiązań wszystkim, w jednym czasie. Zmiany dotyczące ekranu udostępniania plików z dysku Google i aplikacji biurowych pojawiać się będą u końcowych użytkowników falami. Kiedy dokładnie? Firma na swoich stronach informuje o dwóch ścieżkach aktualizacji — natychmiastowej oraz zaplanowanej. W przypadku ścieżki natychmiastowej powinny pojawić się one w przeciągu 15 dni od ich wprowadzenia (28.04). Dla drugiej ścieżki to także dwa tygodnie, ale zaczynając od 26 maja.

Wiadomo natomiast, że nowe okno udostępniania nie będzie wymagało ręcznego aktywowania. Zmiana pojawi się automatycznie u użytkowników G Suite w wersjach Business i Enterprise oraz tych, korzystających z prywatnych kont Google.

Źródło: Google