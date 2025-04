Przez to narzędzie tysiące ludzi straci pracę. Niewiarygodne jak jest skuteczne

Rozwiązania AI to dziś już nie tylko statyczne czaty z promptami i odpowiedziami sztucznej inteligenci, ale i gotowe projekty, które zastępują dotychczasowe narzędzia, a często i ludzi.

Kiedyś webmasterzy deprecjonowali różnego rodzaju serwisy i generatory, które pomagały tworzyć strony www osobom bez doświadczenia, wytykając im błędy w kodzie, brak responsywności czy inne ułomności.

Teraz, kiedy do gry weszła sztuczna inteligencja, efektom jej pracy ciężko cokolwiek zarzucić. Przetestowałem dziś jedno z takich gotowych narzędzi AI do tworzenia stron Readdy i muszę powiedzieć, że robi wrażenie.

Strona www stworzona przez AI

Na start wystarczy określić, jakiej strony potrzebujemy (do wyboru jest HTML, React, Vue i UniApp), a w szczególności do jakiej działalności i na jakiej funkcjonalności nam najbardziej zależy. Wymyśliłem salon fryzjerski z oczywistą funkcjonalnością rezerwacji wizyt, aczkolwiek trudną do wykonania przez osobę bez doświadczenia w tworzeniu stron.

AI zrobiła to w kilka minut, do tego dodała usługi fryzjerskie z wizualizacją, cennik, mapę dojazdu, linki do SM i formularz kontaktowy, no i treść serwisu - bezbłędnie po polsku i sensownie, jakbym był fryzjerem, nic bym nie zmienił w treści, ale nie wszystko działało.

Możemy tu jednak wygenerować link do podglądu strony i jej działaniu już po opublikowaniu - możecie go podejrzeć tutaj. To klasyczna sytuacja, kiedy webmaster wysyła klientowi wstępnie gotowy projekt z prośbą o uwagi. Klient sprawdza i odsyła z adnotacjami - to nie działa, to nie działa, to brzydkie, to do poprawy, zły kolor, złe logo. Taka wymiana potrafiła trwać kilka tygodni.

Tutaj jest podobnie, ale szybciej. Zacznijmy od samej góry - domyślne logo. Poprosiłem o zmianę logo z wymyśloną nazwą salonu fryzjerskiego - efekt widzicie na pierwszym zrzucie. Schodząc niżej mamy kalendarz do umawiania wizyt, działały w nim dni, ale nie dało się zmienić godziny z domyślnej 11:00.

Naprawił to w kilka sekund. Obok z kolei na liście rozwijanej było tylko kilka usług do wyboru, poprosiłem o dodanie.

Po testowym wypełnieniu rezerwacji, nic się nie działo po kliknięciu - Potwierdź rezerwację.

W efekcie dostałem podsumowanie i potwierdzenie wysłania rezerwacji, nawet z numerem rezerwacji - wszystkie efekty zgłoszeń błędów możecie sprawdzić na podlinkowanej wyżej stronie, osobiście nic ręcznie nie robiłem na tej stronie.

Z kolei w galerii fryzur wyświetlały się tylko wszystkie pozycje, pozostałe menu było nieklikalne - poprawione w mig.

Podobnie jak z formularzem rezerwacji, formularz kontaktowy nie zwracał informacji o wysłaniu wiadomości - naprawione.

Tak jak pisałem wyżej, nic ręcznie nie zmieniałem na tej stronie, aczkolwiek jest taka możliwość - wystarczy zaznaczyć poszczególną sekcję do zmiany i wprowadzić własną treść, na przykład linki do profili na serwisach społecznościowych.

Owszem,- nie dostałem "gotowca", niemal każdy element był do zmiany czy poprawy, zajęło mi to jednak raptem kilka minut, często nawet nie musiałem nic pisać, wystarczyło kliknąć w element, który nie działał, a AI trafnie interpretowało moje intencje i brakujące elementy w kodzie.

Testowałem darmową wersję, pełna funkcjonalność jest dla płatnych kont premium, w tym podpięcie strony pod domenę. W darmowej wersji można jednak pobrać kod stworzonej tak strony, co również może posłużyć do finalnego jej ukończenia w jakimś zewnętrznym programie, nawet przez mniej obeznane osoby.

