Twoja wizytówka Google zaraz zostanie skasowana, chyba że nam zapłacisz

Dla jasności: wizytówki firmowe w Google (te widoczne również na mapach) są darmowe. Firma Google nie pobiera za nie pieniędzy. Wizytówki nie wygasają, nie da się ich pozycjonować, nikt wam ich nie jest w stanie skasować itp.

Możemy natomiast przekazać firmie zewnętrznej zarządzenie takimi wizytówkami i wtedy to już nasza sprawa, ile i komu za to płacimy. Jak więc namówić klienta aby za coś co jest za darmo nam zapłacił (bo umówmy się tam dużo pracy nie ma, a mówienie o zarządzaniu jest już dużym naciąganiem)?

Firma PPC System wpadła na pomysł, że będzie straszyć biedne firmy tym, iż jeśli nie zaktualizują wizytówki to oni ją zgłoszą i skasują. A ta aktualizacja kosztuje u nich jedynie ok. 350 PLN (ceny są różne w zależności do kogo dzwonili). Do tego wszystkiego sugerują, że dzwonią w imieniu Google i należy bardzo szybko podjąć decyzję.

Wszystkie te informacje znalazłem na grupie SEO na FB. Jak je potwierdzić? Czy to co się mówi o tej firmie to prawda? Zacząłem od strony internetowej, na której firma dumnie się chwali opiniami na GoWork, wchodzę więc tam i widzę dziesiątki historii o tym jak to dzwonią do firm i starają się przestraszyć właścicieli, że jak nie zapłacą za aktualizację danych to stracą wizytówki Google.