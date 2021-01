Nowa wersja aplikacji Twój Telefon pozwala na multitasking

Microsoftowi można zarzucić bardzo wiele, ale jeżeli chodzi o rozwój współpracy pomiędzy komputerem z Windows a systemem Android, trzeba przyznać, że firmie z Redmond wychodzi to nadzwyczaj dobrze. Choć może powinienem napisać, że chodzi tu o współpracę pomiędzy Windowsem a urządzeniami Samsunga, ponieważ to właśnie telefony Koreańskiej marki mają tu wyraźne „fory”, otrzymując znacznie więcej funkcji niż smartfony z innych producentów. Kolejna z nich już trafiła do stabilnej wersji aplikacji i jest dostępna dla wszystkich, którzy posiadają telefony z tej listy.

Od teraz odpalimy kilka aplikacji z telefonu jednocześnie

Do tej pory, jeżeli chcieliśmy uruchomić jakąś aplikację w funkcji Twój Telefon na komputerze, działało to na zasadzie streamingu ekranu z naszego telefonu. Jednocześnie mogliśmy więc uruchomioną jedną taką aplikację. Teraz jednak dla niektórych telefonów Samsung funkcja ta została rozbudowana. Teraz na komputerze można uruchomić kilka aplikacji z telefonu jednocześnie. Dla osób, któe tej aplikacji używają regularnie jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ pozwala w dalszym stopniu zwiększyć produktywność.