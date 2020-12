TSMC wyprodukuje dla Intela układy SoC z rodziny Atom i Xeon

Intel by TSMC

Nie jest wielkim zaskoczeniem, że Intel na producenta wybrał największą na świecie fabrykę półprzewodników, tajwańskie TSMC. Dziś już wiemy, że oprócz produkcji układów graficznych z rodziny Xe-HPG, co przewidywano od początku, do produkcji w Azji trafią też specjalizowane układu SoC z rodzin Atom i Xeon, a niektórzy spekulują też o układzie składającym się z połączenia tych rdzeni.

Informacja „wyciekła” dzięki odnalezieniu na serwerach firmy oferty pracy. Poszukiwany jest inżynier do zespołu projektowego technologii QAT, czyli sprzętowego protokołu IP przyśpieszającego prace kryptograficzne i kompresję. Kluczowe zdanie brzmi „Będziesz odgrywał kluczową rolę w rozwoju i integracji QAT z SoC z rodzin Atom oraz Xeon produkowanych w oparciu o procesy Intela i TSMC”.

Niszowe GPU

Prawdopodobnie do produkcji na Tajwanie trafią też dziwaczne i jeszcze bardziej niszowe układy GPU Xe-HPC przeznaczone dla serwerów i zoptymalizowane pod kątem sztucznej inteligencji. Wygląda na to, że Intel wypycha do TSMC różne niskonakładowe i specjalizowane układy a zostawia sobie produkcję CPU.

Ciekawe czy jest to świadomy wybór Intela, czy też wymusiła to sytuacja, gdzie TSMC było w stanie realizować dla nich tylko mniejsze zlecenia. Nie od dziś wiadomo, że pomimo swojej wielkości i odpadnięciu Huawei tajwańczycy najważniejsze linie produkcyjne mają i tak zapchane.

To, co zastanawia najbardziej, to fakt, że pomimo postępującego kryzysu i było, nie było, upokarzającego faktu konieczności skorzystania z produkcji zewnętrznej, w tej firmie ciągle nie widać sensownego programu naprawczego. Może się okazać, że w krótkim czasie Intel z pozycji hegemona, podąży drogą Nokii.

