Teraz w całości serwis dostępny jest dla polskich użytkowników w wersji angielskiej, można jedynie zostawiać opinie i recenzje w języku polskim i wyświetlać je po zaznaczeniu w opcjach.

Nasz Czytelnik tak oto skomentował ten fakt:

Po tym jak Zomato przejęło Gastronautów przez jakiś czas szukaliśmy dla siebie miejsca, trafiając ostatecznie na serwis TripAdvisor. Myśl, która nam przyświecała, brzmiała: to za duży serwis, aby ktokolwiek mógł go wykupić, można coś tam wysyłać bez strachu, że ktoś to przejmie i wykasuje wszystko w cholerę, zostawiając zgliszcza. W porównaniu z Gastro, na Tripie można było recenzować nie tylko restauracje ale również i atrakcje turystyczne (dostępna była m.in. możliwość wysyłania zdjęć). Przez tych ładnych kilka lat dorobiliśmy się tam dość pokaźnej liczby recenzji, zdjęć, zostawiliśmy na Tripie (dosłownie i w przenośni) niemało zdrowia, poświęciliśmy na to naprawdę sporo czasu.

Tymczasem, gdzieś w 2021, z serwisu zniknął język polski. Zostawiono całą masę innych wersji językowych, ale akurat tę polską – skasowano. Do dziś nie jesteśmy pewni, co było powodem takiego obrotu spraw. Napisałem nawet wiadomość do obsługi, ale nie dowiedziałem się niestety niczego ciekawego. To cios o tyle, że nie każdy płynnie posługuje się choćby angielskim – a niekoniecznie musi mieć ochotę na tłumaczenie maszynowe, dostępne w serwisie. Aplikacja na Androida również nie działa już po polsku, co spowodowało że straciła 90% swojej wcześniejszej funkcjonalności.

W wiadomości, którą przesłał w wyjaśnieniu tej decyzji Tripadvisor możemy przeczytać, iż podjęli ją z uwagi na konieczność skupienia się na rozwoju podstawowych funkcjonalności, dzięki którym użytkownicy w Polsce nadal mogą z nich korzystać, nawet już bez dedykowanej domeny pl.

Okazuje się jednak, iż mimo, że lubimy oceniać i recenzować miejsca, które odwiedzamy, brak obsługi polskiego języka w serwisie zdyskwalifikował go niemal z miejsca. Sprawdziłem na Tripadvisor najpopularniejsze lokale i ostatnie opinie jakie znalazłem to te z 2020 roku.